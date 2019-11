Brandenburg/H

Der Ausbau des Bundesausbildungszentrums des Technischen Hilfswerks ( THW) in der Fohrder Landstraße geht voran. So fasst die Stadtverwaltung von Brandenburg/Havel das Ergebnis eines Ortstermins in dieser Woche zusammen.

Oberbürgermeister Steffen Scheller besuchte mit dem Leiter des Aufbaustabes, Martin Zeidler, den Ausbildungsstandort des THW und informierte sich bei der Gelegenheit über den aktuellen Stand der Dinge.

„Der Aufbau geht enorm schnell voran“, schreibt die Verwaltung. Es sei beeindruckend, was hier seit dem Start im September bereits alles möglich ist. Derzeit laufen demnach parallel vier Ausbildungslehrgänge jeweils drei Wochen lang.

20 Stellen werden demnächst besetzt

Wenn in Kürze bis zu 20 weitere Stellen für Lehrkräfte und Betriebspersonal ausgeschrieben würden, wachse der Standort noch schneller.

Scheller äußert sich zuversichtlich, dass in der vollen Ausbaustufe bis zu 140 hauptamtliche Mitarbeiter auf dem Gelände der ehemaligen Rolandkaserne tätig sein werden.

Am Ende sollen bis zu 450 Menschen aus ganz Deutschland für den Bundesfreiwilligendienst beim THW in der Stadt ausgebildet werden.

Von MAZ