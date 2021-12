Brandenburg/H

So schön es in Griechenland sein mag. Die Flitterwochen des Fernseh-Ehepaares Juliane (32) aus Brandenburg an der Havel und Robert (35) aus Halle an der Saale laufen aus dem Ruder. Die Kandidaten der Sat.1-Sendereihe „Hochzeit auf den ersten Blick“ reisen getrennt ab.

Die Eheberaterinnen des Fernsehsenders versuchen zu retten, was noch schwer zu retten ist. Aber am Ende der vorletzten Folge an diesem Mittwochabend sind noch nicht alle Türen zugeschlagen.

Zur Erinnerung: Juliane und Robert gehören zu den zwölf Ex-Singles, die sich vorlaufender Kamera und einem Millionenpublikum vor den Bildschirmen trauen, einen für sie ausgewählten Partner standesamtlich zu heiraten, den sie zuvor noch nie gesehen, kennengelernt, berührt und geküsst haben.

Vor dem Traualtar und kurz danach schien alles gut zu laufen mit dem Paar, das die Hochzeitsexperten von Sat.1 nach einem Testverfahren als gut zueinander passend ausgewählt haben.

Das Äußere stimmt für beide, die sich nach ihrem Traumstart in den Flitterwochen an der Ägäis näher kennenlernen und näherkommen sollen. Doch das geht gründlich schief. Ein Streit folgt dem anderen. Mal geht es um Kleinigkeiten wie die Klimaanlage, mal um Grundsätzliches. Beide finden keinen rechten Zugang zueinander.

Brandenburgerin will um Ehe kämpfen

Die Kommunikationsprobleme werden immer größer. Robert in der Sendung an diesem Mittwochabend: „Egal, was ich mache, ist alles verkehrt.“ Er wünscht sich Körperkontakt, sie Zeit, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Sie ist enttäuscht, dass er das nicht versteht, und empört, dass er Dinge sagt wie, dass sie ihm „auf die Eier geht und er auch anders kann“.

Das Bild spricht Bände. Juliane und Robert sind ratlos, geben einander aber nicht endgültig auf. Quelle: Sat.1/Bearbeitung: Heike Schulze

Die Krankenschwester aus Brandenburg an der Havel will weiterhin um ihre gerade erst geschlossene Ehe kämpfen, hat aber nach einem Gespräch am Kap von Tenaro, dem südlichsten Punkt des griechischen Festlandes, die Hoffnung verloren, dass sich etwas ändert.

Robert fühlt sich in die Enge gedrängt. „Die Situation ist verfahrener als angenommen, die Fronten verhärten sich weiter“, analysiert Sandra Köhldorfer, die Psychotherapeutin in der Fernsehsendung.

Juliane ist enttäuscht – Robert auch

Robert fühlt sich nicht ernst genommen und falsch behandelt, findet, dass sie „null auf mich eingeht“. Schließlich schlägt er vor, dass sie nach Hause fährt und sich die Zeit nimmt. Auch er wolle nachdenken.

Können die beiden das Ruder noch rumreißen?, fragt die Stimme des Fernsehsprechers aus dem Off. Expertin Kohldörfer: „Juliane war sehr enttäuscht, traurig, regelrecht geschockt von Roberts Kommunikationsverhalten.“ Nach ihren Worten geht es nun darum, dass sie offen bleibt und Robert eine Chance gibt.

Nach den aus dem Ruder gelaufenen Flitterwochen treffen sie die beiden Ehepartner mit den Sat.1-Expertinnen Sandra Köhldorfer (links) und Beate Quinn, die sie als zueinander passend gematcht hatten, auf neutralem Grund in einem Hotel in Leipzig. Quelle: Heike Schulze

Ganz aufgegeben hat sich das Paar noch nicht. Nach den aus dem Ruder gelaufenen Flitterwochen treffen sie die beiden Ehepartner mit den Sat.1-Expertinnen Sandra Köhldorfer und Beate Quinn, die sie als zueinander passend gematcht hatten.

Ehepaar trifft sich noch einmal in Leipzig

An einen neutralen Ort, einem Hotel in Leipzig, entschuldigt Robert sich. Seine Frau weiß das zu schätzen. Doch beide bleiben erst einmal auf Distanz, meiden körperlichen Kontakt, küssen einander nicht.

Juliane hat nicht damit gerechnet, dass ihr Ehemann sich selbst reflektieren kann, und rechnet ihm das nun hoch an. Aber ob das reicht? Sie soll die Situation sacken lassen, empfiehlt Kohldörfer.

Die Sat.1.-Expertin sieht den Ausgang als offen an. Letzter Stand bis zur abschließenden Folge am kommenden Mittwoch auf Sat.1: Juliane meldet sich bei ihm. Wenn sie will.

Von Jürgen Lauterbach