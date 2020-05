Brandenburg/H

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 19.45 und 1955 Uhr an zwei Autos in Brandenburg-Nord jeweils einen Reifen aufgeschlitzt. Die Wagen, ein Audi und ein Citroen, waren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willi-Sänger-Straße abgestellt.

Betroffen sind ein Brandenburger Halter und einer aus Potsdam-Mittelmark. Ihnen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Kripo.

Von MAZ