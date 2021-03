Tätowierer in Brandenburg an der Havel legen wieder los

Brandenburg/H

Seit 1995 ist er in Brandenburg eine Institution: „Filz“ der Tätowierer aus dem „Underdog“ in der Neustädtischen Heidestraße. Doch was ihm, wie allen seinen Kollegen, in den letzten Monaten widerfahren ist, geht Sven Hofmann, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, ganz schön an die Nieren. „Gerade wir sind es, die sich immer an strenge Hygienevorschriften halten müssen. So war die Schließung für mich immer unverständlich,“ sagt er. Auch mit Blick darauf, dass in seinem Studio seit jeher ohne Termin nichts geht und immer nur ein Kunde da ist. Zudem läuft sein Geschäft zum großen Teil über Stammkunden. Die haben auch ständig nachgefragt, wann sie denn endlich wieder zu ihm kommen dürfen.

Zur Galerie Die Tätowierer in Brandenburg an der Havel begrüßen wieder Kunden. Das Einhalten der strengen Hygieneregeln ist in dieser Branche seit jeher Normalität.

Jetzt darf endlich wieder gearbeitet werden. So froh, wie er nun über die kurzfristige Öffnungsmöglichkeit ist, sieht er dennoch viele Probleme. Viele Leute seien noch sehr verunsichert, so kann Hofmann schlecht planen. „Die meisten trauen dem Ganzen nicht so richtig und halten sich immer noch sehr zurück,“ sagt er. Das zeige sich schon darin, dass jetzt viele alte Termine nachgeholt, aber auch neue Termine vereinbart werden müssen. Beides sei schwierig zu koordinieren. Aber es muss irgendwie klappen, denn die Schließung hat Hofmanns gesamtes Erspartes aufgebraucht, das er für den Unterhalt seiner Familie und des Studios aufbrauchte.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kein Problem mit einem Termin hatte Kevin Manteufel. Er ist seit sieben Jahren Stammkunde und kommt sogar von Schwedt in die Havelstadt, um sich von „Filz“ tätowieren zu lassen. „Als er mich am Freitag anrief, habe ich sofort zugesagt und extra einen anderen Termin verschoben,“ sagt der junge Selbstständige, während er sich auf die Liege legt. „Das erste Tattoo nach der Wiederöffnung habe ich am Montag einem anderen Stammkunden gestochen. Es war ein Porträt, etwas ganz Persönliches,“ sagt Hofmann, bevor er bei Kevin Manteufel die Nadel ansetzt.

Etwas ruhiger geht es im „Nadelwald“ in der Bäckerstraße zu. Das fast unscheinbare Tattoostudio gehört Trecy Meier. „Die letzten Monate waren schlecht für uns, weil auch die Fördermittel ausblieben, aber ich habe mich abgelenkt, so gut es ging,“ berichtet sie. Sie hat viel mit ihren Kunden telefoniert oder über ihre Facebookgruppe Kontakt gehalten. Außerdem hat sie neue Vorlagen kreiert und an Ideen gearbeitet. Verärgert ist sie dennoch über die Entscheidung, dass die Tattoostudios schließen mussten. „Wir sind es, die, wie auch Kosmetikstudios, immer nur mit Einzelkunden, mit Voranmeldung und unter besonders strengen Hygieneauflagen arbeiten,“ sagt Meier.

Seit feststand, dass die Tattoostudios öffnen dürfen, wurde es auch bei ihr hektisch. An ihrer Seite hat Trecy Meier Dajana Spiesecke. Sie hat die ganze Organisation im Griff, ist ständig am Telefon und jongliert mit dem Terminkalender, denn auch hier gibt es jede Menge nachzuholen. Dazu kommen die Neuanfragen. „Es war schon gut, dass wir am Montag erst einmal klar Schiff machen konnten. Da haben wir auch gleich unser Schaufenster neu dekoriert,“ sagt die junge Tätowiererin.

Ihre erste Kundin kam am Dienstagnachmittag. Daniela Drechsler wollte einen Lampionfisch auf ihrem Körper verewigt haben. Sie hat schon einige Tattoos und freut sich, endlich wieder dran zu sein. „Es ist ja nicht nur das Tätowieren. Man trifft sich, kann endlich mal wieder quatschen und sieht die Mädels,“ sagte sie. Über die Facebookgruppe des Studios hat sie den Termin vereinbart. Es sollen noch einige Tattoos dazu kommen, so Drechsler.

Von Rüdiger Böhme