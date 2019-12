Erfolgreicher Umzug: Brandenburger Tafel öffnet an neuem Standort

Brandenburg/H

Die Brandenburger Tafel hat endlich wieder ihre Türen für bedürftige Menschen geöffnet. Am Donnerstagnachmittag konnten sich die Tafelkunden am neuen Standort in der Warschauer Straße wieder ihre dringend benötigten Waren abholen. „Wir sind glücklich, dass wir das alles so schnell geschafft haben. Es ist zwar noch nicht ganz so wie es sein soll, aber wir sind in der Findungsphase und wichtig war, dass wir unsere Tür für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, schnell wieder öffnen konnten“, freut sich Griseldis Grey, die Chefin der Brandenburger Tafel.

Tafelchefin Griseldis Grey freut sich über mehr Platz am neuen Standort der Brandenburger Tafel in der Warschauer Straße. Quelle: Ruediger Boehme

Noch sind nicht alle Regale aufgestellt und sicher wird es noch Änderungen im Ablauf der Ausgabe geben, aber die Brandenburger, die auf die Hilfe durch die Tafel angewiesen sind, können wieder bedient werden. So soll der Tresen noch verlängert werden und kleinere Arbeiten, wie an der Elektrik sind ebenfalls noch notwendig. „Vielleicht finden wir dafür Unterstützer unter den Brandenburger Firmen“, sagt Grey.

Die ehrenamtlichen Helfer haben in den letzten Tage kräftig angepackt und freuen sich, dass ihnen jetzt zwei Räume zur Verfügung stehen. „Für mich war der alte Standort in der Wilhelmsdorfer Straße viel zu weit weg. Jetzt freue ich mich die Hilfe der Tafel nutzen zu können,“ sagt die 53-jährige arbeitslose Claudia.

Peter Frank füllt noch schnell die Regale der Tafel mit Backwaren. Quelle: Ruediger Boehme

Neben ihr steht Jaqueline (40). Die alleinerziehende Mutter von zwei Kinder ist seit 2015 arbeitslos und scheute bislang auch den Weg zum alten Tafelstandort. „Für mich wird es immer schwieriger mich und meine Kinder nur mit dem Nötigsten zu versorgen.Das die Tafel jetzt hier in Hohenstücken ist, ist für mich eine große Erleichterung und endlich kann ich deren Hilfe nutzen“, freut sie sich.

„Für mich ist es sehr viel wert, die Lebensmittel von der Tafel zu bekommen, auch wenn ich dafür einen weiten Weg bewältigen muss, aber das schaff ich schon, so bekomme ich wenigstens etwas Hilfe,“ erzählt Erwin, der aus Kloster Lehnin stammt und vor Rührung mit den Tränen kämpft. So wie sie haben hunderte Brandenburgerinnen und Brandenburger Probleme, sich mit den nötigsten Lebensmitteln zu versorgen und sind auf die Tafel angewiesen, die Dank zahlreicher Helfer so schnell wieder öffnen konnte.

Viele Tafelkunden warteten vor der Neueröffnung bereits am neuen Standort der Brandenburger Tafel, dass sich die Türen öffnen. Quelle: Ruediger Boehme

Die Tafel ist in diesem Jahr am Montag, 30.Dezember, letztmalig geöffnet. Dann bekommen auch die Kunden, die am 31. Dezember ihre Lebensmittel bekommen würden, ihre Waren. Im neuen Jahr geht es dann am Donnerstag, 2. Januar, wieder los. Dann haben die Kunden, die sonst immer am ersten des Monats an der Reihe sind die Möglichkeit, sich Lebensmittel zu holen. Danach läuft wieder alles im gewohnten Rhythmus informierte Griseldis Grey, die immer noch mit einem Lächeln die Kunden dirigiert. Und Grund zur Freude dürfen mit ihr alle haben, die am schnellen Umbau beteiligt waren.

Von Rüdiger Böhme