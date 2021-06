Tag der Architektur am 27. Juni: Drei Objekte aus Brandenburg an der Havel sind dabei

Brandenburg/H

Wie jedes Jahr am letzten Junisonntag, lädt die Brandenburgische Architektenkammer am 27. Juni 2021 zum bundesweiten Tag der Architektur. 60 aktuelle Gebäude und Freianlagen werden bei Führungen von 13 bis 18 Uhr vorgestellt.

Zu den 30 Projekten, die in 2021 ausgewählt wurden, kommen 30 aus dem Jahr 2020, die pandemiebedingt nur online präsentiert werden konnten. Somit bietet sich Architekturinteressierten im ganzen Land ein einmalig breites Spektrum guter Baukultur.

Inklusives Wohnen

In Brandenburg an der Havel sind diesmal drei Projekte vorzeigewürdig. Etwa der Neubau der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal an der Krakauer Straße 55/56. Das Inklusive Wohnen in Brandenburg an der Havel verbindet ambulante Wohnformen mit freien Mietwohnungen in einem Gebäude. Der Neubau setzt sich aus insgesamt drei Etagen zusammen, wobei das Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss durch 31 Bewohnerinnen und Bewohner der Lobetaler Wohnen gGmbH bezogen werden. Das zweite Obergeschoss ist frei vermietbar. Alle Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt.

Führungen gibt es hier am 27. Juni 2021 um 13 und 15 Uhr, Treffpunkt ist am Haupteingang.

Wasserhüpfer im DRK-Kinderdorf

Zudem wird die DRK-Kita „Wasserhüpfer“ an der Magdeburger Landstraße 1 präsentiert. Der zweigeschossige Baukörper mit prägnant gefaltetem Zinkdach wurde 2019 als Ersatzneubau im DRK-Kinderdorf Brandenburg eröffnet. Sich abgrenzend zum umgebenden Industrie- und Gewerbegebiet, sich öffnend zum Gelände des DRK-Kinderdorfes mit fünf weiteren Einrichtungen, verfügt das Haus über 180 Plätze.

Führung um das Gebäude (evtl. auch Innenräume), Treffpunkt Parkplatz Supermarkt, nur mit Anmeldung bis zum 23. Juni/12 Uhr unter: architekten@muellerkrieg.de

Perlentaucher in der Hausmannstraße

Außerdem wird die Kita „Perlentaucher“ in der Hausmannstraße 81 vorgestellt. Der Neubau der Kindertagesstätte wurde für 130 Kinder von 0– 6 Jahren konzipiert. Durch eine Nutzungsverdichtung könnten dort bis zu 160 Kinder betreut werden. Bei der Planung wurde Wert auf langlebige, wartungsarme Lösungen und einen wirtschaftlichen Betrieb des Gebäudes gelegt. Mittelpunkt des Kinderhauses ist ein geschossübergreifendes, lichtdurchflutetes Foyer.

Führungen gibt es zwischen 13 und 18 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Haus.

Von MAZ