Hamstern war gestern, heute wird gemotzt: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig und exklusiv.

Corona-Tagebuch, Montag, 25. Mai 2020

Als ich heute früh auf den Einkaufszettel sah, der in unserer Küche hängt, musste ich lachen und irgendwie auch weinen. Dieser Einkaufszettel führte dazu, dass ich in der Küche stand und so eine Art Schnellrückblick auf die Corona-Krise im Kopf hatte. Denn einer der Punkte auf der Liste: Toilettenpapier.

Vor sechs Wochen hätte das noch zu „Problemen” geführt, heute indes kauft man das einfach in irgendeinem Laden. Klopapier ist überall ausreichend vorhanden. Ebenso Handseife, Nudeln, Desinfektionsmittel und sicher auch Hefe. Es ist schon fast in Vergessenheit geraten, dass vor allem das Papier für den Hintern der erste Indikator dafür war, dass viele Menschen durchdrehen, weil ein Virus über unsere Welt herfällt und auch unser Land trifft.

Klopapier gehamstert, was das Zeug hält, war überall ausverkauft. Man sah Fotos von Balkonen, auf denen gleich zig Packungen, also hunderte Rollen Papier gebunkert wurden. Würde ich für die Corona-Pandemie ein Logo oder ein Wappen entwerfen müssen, wäre darauf eine dieser damals begehrten Rollen zu sehen sein. Vielleicht mit einer Fledermaus.

Helfer und Freidreher

Leider war das erst der Anfang. Wer denkt, dass die zwischenmenschlichen Unwuchten damit überstanden waren, der irrt. Während auf der einen Seite Menschen herzzerreißende Dinge für andere tun - wie das Nähen von Mundschutzmasken oder dem Organisieren von Nachbarschaftshilfe - nutzen andere diese Pandemie, um völlig freizudrehen.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden. Quelle: Stephan Boden

Die, die unter den Maßnahmen wirklich sehr leiden - ich denke zum Beispiel an Menschen in Pflegeeinrichtungen, die nicht besucht werden können oder alleinerziehende, berufstätige Mütter - sind meistens sehr still. Genau wie die Künstler, Freiberufler, Tourismusanbieter und andere, die gerade vor dem Aus stehen.

Laut dagegen sind oftmals die, die von den mittlerweile wirklich sehr geringen Vorgaben meist nur sehr wenig betroffen sind. Ich denke beim Anblick dieser unfassbar aufgeheizten Leute: Herrje! Setz doch für fünf Minuten im Supermarkt einfach mal ohne lauthals herumzumotzen deine Maske über den Mund - mehr will doch niemand von dir.

Wütend auf Twitter

Anfang März riefen sie alle noch nach Ausgangssperren und harten Maßnahmen, nun rufen sie irgendwas mit Grundrechten oder Freiheit. Frau Weidel, also die von der AfD, twitterte Anfang März noch - wie immer wütend - dass alle Länder um uns herum einen Shutdown machen, nur wir nicht.

Nun twittert sie - natürlich wütend - dass sofort alles wieder aufgemacht werden muss und es doch überhaupt ein Fehler war, so vieles zu schließen. In den vergangenen Wochen konnte man auch den Eindruck gewinnen, dass Kinder nirgendwo so schlecht aufgehoben sind wie in der Obhut der eigenen Familie. Weinende Mütter sagten vor laufender Kamera, dass „sie nicht mehr könnten” und die Kinder „psychische Schäden erlangen”, wenn sie weiter zu Hause bleiben müssen.

In diesem Fall war Mutti aus Prenzlauer Berg, gut situiert, große Altbauwohnung, der Papa auch daheim und die Kinder so zehn und zwölf Jahre alt. Mutti beschwerte sich, dass sie zu Hause kaum zum Arbeiten käme, weil die Kinder ja rund um die Uhr Betreuung brauchen. Die echten Härtefälle sah man dagegen nie.

Stephan Bodens Segelboot Torte. Quelle: Stephan Boden

Auf Facebook bin ich mit vielen Seglern verbunden. Viele davon haben riesige Yachten, sind finanziell unabhängig. Auch dort wurde teilweise am ganz großen Wut-Rad gedreht, weil man nicht im April das Boot zu Wasser lassen durfte. Schaut man sich die Profilhistorie an, fällt einem oft auf, dass diese Leute eh nie aufs Boot gehen, bevor wir nicht mindestens 30 Grad Außentemperatur haben. Heute dürfen sie aufs Boot, beschweren sich aber bei unserer Bundesregierung („Merkel-Regime”), dass sie nicht nach Dänemark dürfen. Zwar ist Dänemark daran Schuld, aber das interessiert in der Wut halt nicht.

Die einen schreien lauthals nach einer App die Daten liefern soll. Die anderen schreien lauthals nach einer App, die keine Daten liefern soll. Die, die dann noch übrig bleiben, schreien nach der australischen App, die ja schon seit vier Wochen auf dem Markt ist und die bereits sechs Millionen Menschen nutzen. Kleiner Hinweis: Die App ist eine Katastrophe. Sie war bisher in 1 (in Worten: einem) Fall hilfreich. Und die, denen die App egal ist, rufen irgendwas mit „Schweden”.

Man kann seit Wochen den Eindruck bekommen, wir leben in einem furchtbar schrecklichen Land. Einem Land ohne Freiheiten, mit großem Leid und großer Armut, unterdrückt von einer bösen Frau, die wie eine Diktatorin über uns herrscht und uns alle tyrannisiert.

Wenn man dann - Fremdsprachen machen echt Sinn - mal beobachtet, wie andere Länder uns sehen, dann sieht das alles ganz anders aus. Überall auf der Welt wird sich gestritten und als leuchtendes Beispiel „die Deutschen” genannt. Wir haben die beste Unterstützung von Seiten der Regierung, wir haben die mit Abstand niedrigste Sterblichkeitsrate, das mit Abstand beste Gesundheitssystem und die wenigsten Infizierten.

Deutschland hat Krise im Griff

Eine beliebte Feststellung, die man auf der ganzen Welt immer wieder liest, ist die, dass es halt einen Unterschied macht, von einer Wissenschaftlerin regiert zu werden oder einem durchgeknallten Milliardär. Ich habe durch meine Segelei sehr viel Kontakt zu Menschen aus dem europäischen Ausland. Die bewundern uns. Weil wir diese Krise im Griff haben, weil wir 240.000 Menschen aus dem Ausland zurückgeholt haben, weil hier unbürokratisch Unternehmern kurzfristig mit Geld geholfen wurde. Und spricht man mit Berlinern, Potsdamern oder Hamburgern, beneiden die uns in Brandenburg an der Havel, weil in dieser Stadt sehr beherzt agiert wurde und die Fallzahlen auf ganz niedrigem Niveau gehalten werden konnten.

Ich bin froh, froh darüber zu sein, in diesem Land und dieser Stadt zu leben. Sonst wäre das Leben gerade sehr, sehr anstrengend. Ich fahre gleich einkaufen. Und achte mal nicht auf andere. Das tut mir nämlich nicht gut.

Von Stephan Boden