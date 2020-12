Brandenburg/H

Seit es die Corona-Warn-App gibt, benutzen Anja und ich diese. Monatelang zeigte sie uns immer die beruhigende, grüne Meldung an: „Keine Risiko-Begegnungen”. Angesichts der Tatsache, dass nur etwa ein Viertel der Deutschen diese App benutzt, ist die Beruhigung allerdings nicht sehr groß. Dieses System kann ja nur dann funktionieren, wenn alle mitmachen.

Das ist bei der App so wie beim generellen Verhalten zur Eindämmung der Pandemie. Viele benutzen die App nicht, so kann man überall hören und lesen, weil sie „Daten sammelt.” Am schönsten finde ich es, wenn Leute „Datenkrake! Überwachungsapp!” in sozialen Medien schreiben – auf Facebook, Twitter und auf dem iPhone. Finde den Fehler.

Verwirrung per App

Ein paar Wochen vor unserer Infektion zeigte sowohl Anjas und auch meine App plötzlich 13 Begegnungen an, allerdings mit niedrigem Risiko. Wir waren aber nirgendwo, wo 13 Leute waren. Schon gar nicht zusammen. Als ich versuchte, das ganze zeitlich einzugrenzen, hatte ich eine Idee dazu: Wir waren, als man das noch durfte, ein paar Tage in einem abgelegenen Ferienhäuschen auf Usedom und auf der Rückfahrt saßen wir in Berlin im Stau. Sonst gab es keine Möglichkeit, dass Anja und ich mit gleich mehreren Menschen zusammen waren. Die Bluetooth Verbindung macht natürlich keinen Unterschied zwischen geschlossenen Räumen und der Autobahn.

Als Anja ihren positiven Test bekam, forderte sie gleich eine TAN an, um ihre App darüber zu informieren. Das klappte erst einen Tag nach dem positiven Befund. Sie gab dann sofort die Info an die App weiter. Am nächsten Morgen rief mich mein Nachbar Johannes (der Pfarrer) an und fragte, ob wir unseren Apps den positiven Test mitgeteilt hätten. Bei ihm und seiner Frau würde seit letzter Nacht nämlich alles rot blinken.

Warnmeldung geht durch die Decke

Daraufhin öffnete ich meine App und siehe da: auch bei mir war es rot. Ich selbst bin ja nicht getestet worden und ohne einen Test kann man der App (verständlicherweise) keine Positiv-Meldung geben. Die App hat also meine Risiko-Begegnung mit Anja erfasst, was sie ja auch soll. Bei Johannes und seiner Frau, so die einzige Erklärung, wurde die Warnmeldung angezeigt, weil die App auch nicht unterscheidet, ob man sich in einer Wohnung befindet oder in einem Haus auf mehreren Etagen. Diese Warnmeldung ging also sprichwörtlich durch die Decke.

Was mir an diesem Tag allerdings auffiel ist, dass diese App überhaupt keinen Sinn macht. Denn meine Warnmeldung ging erst eine Woche nach Anjas Infektion los, fünf Tage nach den Symptomen. In dieser Zeit hätte ich mich natürlich angesteckt. Es bringt also gar nichts, weil die App einfach zwischen Infektion, Test, Einpflegen des Testergebnisses und der einmal täglichen Aktualisierung viel zu viel Zeit verliert. Was soll das bringen?

Bei der Hühnersuppe ist auf die richtige Dosis zu achten. Quelle: Stephan Boden

Am selben Abend wurde es dann nochmal lustig. Ich kochte zum Abendessen eine Hühnersuppe. Was heißt kochen – ich öffnete eine der Konserven, die ich vor unserer Quarantäne im Gastro-Großmarkt gekauft hatte. Bereits beim Einfüllen in den Topf sah sie komisch aus, ohne Gemüse, nur Huhn und Brühe. Ich schnitt ein paar Möhrchen rein und kochte die Suppe hoch. Da ich nichts riechen konnte, probierte ich irgendwann mit dem Löffel. Es war ungenießbar! Völlig versalzen. Ich kippte also zwei Liter Wasser drauf und schüttete eine Packung Suppennudeln rein. Würde schon passen.

Als ich das Ganze dann Anja servierte und sie den ersten Löffel probierte, spuckte sie das Zeug trotz vermindertem Geschmackssinn sofort aus: „Alter! Ist das versalzen.” Sie ging zum Müll ,nahm die Dose. Und nun kommt das, was eine Kombination aus Gastro-Großmarkt, fehlender Lesebrille und Quarantäne-Problemen ist: Es war eine Dose Hühnersuppen-Konzentrat. Bei fünf Litern Wasser hätte es geschmeckt.

Von Stephan Boden