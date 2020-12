Brandenburg/H

Ich schlafe seit Tagen im Wohnzimmer auf der Couch, weil Anja mit dem kleinen Ivan zusammen im Bett schläft, um ihn unter Beobachtung zu haben. Er wird sehr häufig wach, hustet immer wieder und beim Essen verzieht er sein Gesicht und schnauft. Dieses eigentlich ulkige Gesicht verbuchen wir unter einer Albernheit, die er sonst in anderen Situationen auch entwickelt. Ivan ist ein sehr entspanntes, fröhliches und lustiges Baby, lacht viel und schläft durch. In diesen Tagen ist das völlig anders. Und da wir sehr wachsam sind, haben wir diese Schlafregelung gefunden.

Ich kann an diesem Abend lange nicht einschlafen, wälze mich auf dem Sofa herum. Zwar bin ich froh, dass das Fieber weg ist und denke, dass ich nun auf dem Weg der Genesung bin, aber ich habe schreckliche Angst um meinen Sohn. Dazu höre ich, wie Anja sich seit ein, zwei Stunden sehr stark räuspert. Bei ihr kommen nun ganz klare Symptome. Allerdings völlig andere als ich sie habe. Später wird aus dem Räuspern Ein Husten.

Anzeige

Erfolgloser Schnuppertest

Günther steht kurz vor Mitternacht aus seinem Körbchen auf, springt zu mir aufs Sofa und – typisch Günther – legt sich genau vor mein Gesicht. Günther gehört nicht zu der Sorte Hund, dessen Fell nach kurzer Zeit anfängt, doll zu riechen. Eigentlich riecht man ihn kaum, und wir nennen es immer: „er riecht wie ein Kuchen”. Als er da so vor mir liegt, nehme ich diesen Kuchengeruch aber nicht mehr wahr. Meine Nase ist völlig frei, schmerzt aber innen fürchterlich.

Ich rücke mit dem Gesicht näher an ihn heran und schnuppere, wie sonst nur Hunde schnuppern – nichts. Kein Geruch. Seltsam. „Kommt das jetzt mit dem Geruchssinn?”, denke ich in mich hinein. Um Gewissheit zu bekommen, stehe ich auf, gehe zum Kühlschrank, wo ich ein Glas mit indischen Mixed Pickles nehme und öffne. Wer dieses Zeug kennt, der weiß, dass das was kann – geruchstechnisch. Normalerweise treibt es einem die Tränen in die Augen.

Schlaflose Nacht

Ich stecke meine Nase tief ins Glas und atme ein: nichts. Und zwar gar nichts. Ich nehme alles, was im Kühlschrank liegt und normalerweise riecht, vor die Nase, aber es ist überhaupt kein Geruch mehr da. Danach esse ich ein Stück Käse, das jedoch so schmeckt wie immer. Dieses Virus ist echt eine schräge Nummer. Mit der Gewissheit, dass diese runden Viren mit ihren Tentakeln in meinem Körper gerade komische Dinge tun, Zellen zerstören und sich weiterhin ihren Weg durch meinen Körper suchen, lege ich mich wieder hin. Ich werde in dieser Nacht gar nicht schlafen können.

Am nächsten Morgen kommt die erste gute Nachricht seit Tagen: Anjas Mutter ist negativ getestet worden, was uns alle sehr erleichtert. Kurz darauf folgt die nächste Nachricht, die zwar nicht gut ist, uns aber wenig überrascht: Anja ist positiv.

Alles ist schräg

So langsam wird uns immer mehr bewusst, wie schwer dieses SARS-CoV-2 auszurechnen sein muss. Unsere Symptome sind völlig unterschiedlich, kommen zu völlig anderen Zeiten. Wir selbst haben uns offenbar bei einem harmlosen Abendessen infiziert, aber bei einem Tag mit Anjas Eltern, an dem wir schon Corona hatten, keine Viren weitergegeben.

Wohlgemerkt: Wir haben den ganzen Tag mit den Schwiegereltern im neuen Kinderzimmer verbracht, Möbel umgestellt, aufgebaut, geschwitzt, geatmet und waren situationsbedingt sehr eng zusammen. Anjas Mutter hatte den zu diesem Zeitpunkt bereits infizierten Ivan den ganzen Tag auf dem Arm, ihn geknuddelt, seinen Sabber weg gewischt, ihn gefüttert. Aber beide Schwiegereltern wurden nicht infiziert. Das ist alles so schräg.

Lesen Sie auch

Von Stephan Boden