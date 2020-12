Brandenburg/H

Die zweite Woche unserer Quarantäne verlief wesentlich besser als die Woche zuvor. Irgendwann findet man sich mit allem ab und lernt auch, damit umzugehen. Ich bin in diesen zwei Wochen Meister der Lebensmittel-Internetbestellungen geworden. Es gibt dort alles: Von köstlichen Rouladen eines Gasthofs aus der Dose bis hin zu einem frischen Obstkorb.

In der häuslichen Isolation bekommt man nach einer Woche Dosensuppen einen unfassbaren Heißhunger auf frische Lebensmittel oder auf leckere, die nicht aus der Massenfertigung kommen. Zehn Tage Erbsen- oder Linsensuppe sind die reinste Folter, auch wenn man kaum was schmeckt. Eines der Highlights der Quarantäne war das selbst backen von Kaiserbrötchen. Mir haben Brötchen noch nie so gut geschmeckt, selbst zwei Tage später, als sie schon trocken und zäh waren.

Anzeige

Die selbst gebackenen Brötchen schmecken fantastisch. Quelle: Stephan Boden

Was mich wundert, ist die Tatsache, dass es in Brandenburg an der Havel keinen Supermarkt gibt, der liefert. Der neue, große Markt an der Neuendorfer hat einen Abholservice, was jedoch für Menschen in Quarantäne unerreichbar ist. Bei über 500 Einwohnern in häuslicher Isolation wäre das derzeit sicher kaufmännisch gesehen keine schlechte Dienstleistung. Ich würde viel lieber hier in der Stadt einkaufen und liefern lassen, als über die großen Online-Shops.

Denn nicht nur die schlechte Klimabilanz bei vier Dosen Rouladen nervt mich, sondern auch der Verpackungsmüll. Denn ein weiterer Nachteil an den Bestellungen ist, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was man mit den ganzen Kartons machen soll. Und so bauen wir im Flur so eine Art Dachsbau aus Kartons mit einem ausgeklügelten Gängesystem zum Eingang und dem angeschlossenen Bad. Da man ja eh keinen Besuch bekommt, ist das egal.

Leben aus Kartons - die Überreste stapeln sich im Flur. Quelle: Stephan Boden

Was in diesen Tagen jedoch wirklich unheimlich wirkt, ist das ständige gesundheitliche Auf und Ab. Sonntags, also genau eine Woche nach dem Ausbruch der Symptome, sage ich Anja noch, dass ich mich wieder kerngesund fühle, bis auf den noch immer fehlenden Geruchssinn. Zwei Stunden später liege ich wieder flach und fühle mich für ein paar Stunden hundeelend.

Am frühen Abend geht es dann wieder, nur kommt dann eine starke Müdigkeit auf, die rechtzeitig vorm Schlafengehen in starke Unruhe und Spannung im ganzen Körper weicht. Dann schläft man insgesamt zwei Stunden, danach läuft dann die Nase für eine Stunde. Am nächsten Morgen dann leichter Husten und danach wieder völlig fit. Man spürt, dass da im Körper gerade richtig was los ist.

Vielleicht kommt da noch was

Ich selbst komme damit gut zurecht, vertraue auf mein stets gutes Immunsystem und eine schon ewig vorhandene, sehr gute Genesungsfähigkeit. Aber man hat ständig das Gefühl, dass da vielleicht noch was kommt und man traut dem Braten nicht. Vor allem im Bezug auf Ivan, der sich auch im stetigen Wechsel zwischen absoluter Top-Laune und dann wieder Essensverweigerung, Husten und Unruhe befindet.

Schlaf ist in diesen zwei Wochen eine Seltenheit. Nachts wache ich gefühlt alle 20 Minuten auf, weil immer irgendetwas Neues ist. Anja trägt den kleinen Ivan herum, und wenn der schläft, kann sie nicht schlafen. Von Tag zu Tag wird es allerdings immer besser. Der Körper jedenfalls, der Kopf noch nicht.

Von Stephan Boden