Technologie - Talkrunde an der THB: So attraktiv ist Brandenburg an der Havel für junge Menschen

Wie lebenswert ist die Stadt für junge Leute? Experten diskutierten bei einem Online-Talk Potenziale und Hinkebeine des Technologie- und Bildungsstandorts Brandenburg an der Havel. Dabei wurde auch klar: Smart muss nicht immer auch digital bedeuten.