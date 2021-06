Brandenburg/H

Der Rotary Club in Brandenburg an der Havel hat eine neue Präsidentin. Tamara Große-Boymann übernimmt das Amt von Christian Mieke. Damit ist sie die erste Präsidentin des Clubs, bisher haben nur Männer dieses Amt bekleidet.

Große-Boymann übernimmt das Amt von Christian Mieke. Miekes Amtszeit war sehr von der Corona-Pandemie geprägt. Auch im Rotary Club seien neue Formen des Miteinanders entstanden, insbesondere im Austausch auf digitalem Wege. Trotzdem konnte der Club mehrere Projekte in der Stadt fördern. Christian Mieke nennt im rotarischen Jahresrückblick unter anderem Projekte der Förderung von Jugendbildungsarbeit, zum Beispiel die finanzielle Unterstützung von Studierenden.

Bildungs- und Kunstprojekte wurden gefördert

Besonders gefreut hat es den Professor für Wirtschaft an der Technischen Hochschule Brandenburg, dass der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 trotz einiger Einschränkungen im Dom zu Brandenburg stattfinden konnte. Aber auch der öffentliche Raum konnte dank rotarischer Unterstützung verschönert werden, so zum Beispiel das Projekt „Kunst am Steintorturm“.

Christian Mieke bedankte sich ganz herzlich bei allen rotarischen Freunden für die Zusammenarbeit im vergangen Jahr und übergab den Staffelstab an die neue Präsidentin Tamara Große-Boymann. Unterstützt wird sie bis Ende Juni 2022 als erste Präsidentin des Clubs von den weiteren Mitgliedern des Vorstands Cornelia Radeke-Engst, Birgit Didczuneit-Sandhop, Iris Gerloff, Martin Deichsel, Stephan Falk, Niels Haberlandt, Thomas Krüger, Benno Rougk, Sirke Schwarz, Holger Siggel, Stefan Tiemann, Hendrik Ulbrich und Christian Mieke.

„Von Menschen für Menschen“

Große-Boymann ist seit 2014 Mitglied im Rotary Club. Die Rechtsanwältin möchte die Arbeit aus den vergangenen Jahren unter dem Motto „Von Menschen für Menschen“ weiterführen. So soll auch in dem kommenden rotarischen Jahr der Festakt zum 3. Oktober im Dom und das bereits traditionelle Neujahrskonzert im Brandenburger Theater wieder stattfinden. Die Präsidentin hofft, die Brandenburgerinnen und Brandenburger zu beiden Veranstaltungen einladen zu können.

