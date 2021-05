Tandem-Projekt der THB: Im Duett leichter neue Sprachen lernen

Brandenburg/H

Im Alltag Fremdsprachen lernen und das Sprechen auch praktisch üben – dafür braucht es starke Partner und es funktioniert am besten, wenn das Lernen auch Spaß macht. Umgekehrt sind Menschen aus dem Ausland auf Gelegenheiten angewiesen, in denen sie Deutsch sprechen können. Doch in Pandemie-Zeiten bleiben diese meist aus.

„Das Studium läuft online und das gesellschaftliche Leben ist zurückgefahren: Viele ausländische Studierende an der Technischen Hochschule Brandenburg haben im Alltag kaum Kontakt zu Deutschen und können nicht an ihrer Sprachkompetenz feilen“, sagt Annett Kitsche als Leiterin des Zentrums für Internationales und Sprachen an der Technischen Hochschule Brandenburg.

An sie wenden sich die Studierenden, wenn sie nach Partnerinnen oder Partnern zum Sprachenlernen suchen: In einem Sprachtandem finden sich zwei Muttersprachler beziehungsweise Muttersprachlerinnen unterschiedlicher Herkunft zusammen und verabreden sich zu netten Gesprächen: Eine Stunde lang wird die eine Sprache gesprochen und eine Stunde lang die andere. „Sie lernen auf diese Weise zwar nicht von ausgebildeten Lehrkräften, doch Spaß macht es allemal und der Austausch ist zudem lebensnah. Sie können sich auch gegenseitig mit Tipps helfen“, so Annett Kitsche.

Lernen im Online-Format

Das Tandemlernen funktioniert normalerweise auf der Parkbank genauso gut wie in einem Café. Aktuell ist eher das Online-Format über Videotelefonie geboten. Viele ausländische Studierende würden sich über Partnerschaften mit Deutschen freuen und könnten umgekehrt anbieten, beim Sprachenlernen zu helfen und die Eigenarten ihrer Kultur zu vermitteln.

Deshalb organisiert das Zentrum für Internationales und Sprachen einen Infoabend, an dem die Bevölkerung aus der Region um Brandenburg an der Havel mehr zum Konzept des Tandemlernens erfahren kann und vielleicht sogar schon mit den Kontaktdaten zu interessierten Studierenden nach Hause geht.

Gegenseitige Hilfe

„Unsere internationalen Studierenden kommen aus 77 Ländern“, wirbt Annett Kitsche. Tandem-Kombinationen sind zum Beispiel für Französisch, Arabisch, Chinesisch, Polnisch oder auch für andere Sprachen möglich. Der Informationsabend zum Konzept des Tandemlernens findet online am Dienstag, 11. Mai, ab 17 Uhr statt.

Willkommen sind alle, die bereits gewisse Vorkenntnisse in einer Fremdsprache haben und sie besser sprechen können wollen. Zugleich sollten sie sich darauf freuen, ihrem Tandem-Partner oder Partnerin beim Deutschlernen zu helfen. Die Zugangsdaten für den Online-Treffpunkt versendet Annett Kitsche nach erfolgter Anmeldung. Sie ist per E-Mail erreichbar: annett.kitsche@th-brandenburg.de

