Brandenburg/H

Das Boostern ist für Tanja Wach der Weg aus der Pandemie. Sonst prüft sie in ihrer Praxis die Sehkraft ihrer Patienten, jetzt ist sie in Brandenburg an der Havel die einzige Augenärztin, die gegen das Coronavirus impft.

Augenärztin Tanja Wach impft gegen das Coronavirus. Quelle: André Großmann

Mehr als 500 Impfungen

„Ich sehe die Impfungen als meine gesellschaftliche Verpflichtung an. Ich möchte Menschen helfen und ihnen die Ängste nehmen, Vorurteile abbauen und nehme mir dafür Zeit. Seit Anfang Dezember hatten wir in unseren Räumen mehr als 500 Besucher für die Erst-, Zweit- und Boosterimpfung“, sagt Tanja Wach.

Sonst setzt sie in der Havelstraße intravitale Injektionen und spritzt Medikamente ins Auge. „Das ist noch etwas schwieriger, denn dort sind die Kanülen kleiner, dünner, feiner, das Risiko ist viel höher. Man muss eine ruhige Hand haben und sehr präzise arbeiten. Das Komplizierte ist das Stellen der Indikation“, sagt sie.

Zunächst wollte sie nicht impfen, weil sie befürchtete, dass die Bürokratie zu groß ist. Nach einer Besprechung mit Hausarzt Mario Zerbaum und einem Impfaufruf vom Berufsverband der Augenärzte dachte sie aber um.

Gefahr durch Omikron

Die Brandenburgerin erlebt Menschen, die Sorgen vor Langzeitfolgen der Vakzine haben und Frauen, die heimlich zu ihr kommen, weil ihnen der Ehemann verboten hat, sich impfen zu lassen.

„Im Moment ist die Gefahr einer Infektion durch Omikron sehr hoch. Wenn ich mich mit Corona infiziere, habe ich ein intensiveres Risiko für Spätfolgen, Herzmuskelentzündungen und andere Komplikationen“, sagt die Fachärztin. Sie kennt Patienten mit Long-Covid, die so starke Erschöpfungssymptome und Gedächtnisstörungen haben, dass sie nicht mehr arbeiten können.

Verständnis für Proteste

Sie erlebt auch den Protest auf den Straßen. Während sie gegen Corona impft, ziehen Demonstranten vor ihrer Praxis durch die Havelstraße, um gegen die Maßnahmen und eine Impfpflicht zu demonstrieren.

„Ich habe Verständnis für die Menschen, die ihr Demonstrationsrecht ausüben. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, solange die Proteste gewaltfrei bleiben und das war ja hier der Fall. Es besteht Konfliktpotenzial, wegen der zunehmenden Kategorisierung der Menschen nach ihrem Impfstatus. Ich erlaube mir da aber kein Urteil, wie die Politik reagieren sollte“, sagt sie der MAZ.

Befürworterin einer Impfpflicht

Tanja Wach sieht die Lage mit gemischten Gefühlen und differenziert. Denn für die Augenärztin ist eine Impfpflicht aus medizinischer Sicht „der beste Weg“ zur Beruhigung der Corona-Lage. „Die Impfpflicht kann Menschen helfen, eine Tür zu öffnen, die sich sonst allein nicht trauen. Es gibt auch diejenigen, die bislang gegen eine Impfung waren und denen jetzt langsam die Argumente dagegen ausgehen. Eine staatliche Reglementation wäre da eine Argumentationshilfe“, sagt Wach.

Sie will niemanden ausschließen und muss das auch nicht. Weil Augenärzte zur Grundversorgung gehören, darf jeder Patient unabhängig vom Impfstatus zu ihr. „Unsere Mitarbeiter fragen aber nach, damit wir uns besser schützen können. Sie tragen schon die ganze Zeit FFP-2-Masken, bei Ungeimpften zusätzlich sogenannte Face-Shields also Gesichtsschutzvisiere und wir halten dann mehr Abstand“, sagt sie.

Weil der Immunschutz aber wohl auch bei Geboosterten nach drei Monaten wieder deutlich abnimmt, bleiben viele Fragen zur Zukunft der Corona-Impfung. „Die Erkenntnisse ändern sich ständig, deshalb muss man sich vorher immer die Faktenlage ansehen , flexibel sein und dann handeln. Wie oft wir impfen müssen, hängt auch davon ab, wie sich die Virusvarianten entwickeln. Ich orientiere mich an den bisherigen Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und glaube, dass für die Impfung ein Zeitraum von drei bis vier Monaten eine gute Empfehlung ist“, sagt Wach.

Wunsch für das Jahr 2022

Momentan liegt die Booster-Quote im Land Brandenburg bei 36,6 Prozent. Tanja Wach hofft, dass sich das ändert und mehr Hausärzte impfen. „Ich sehe pro Quartal um die 1700 Patienten. Pro Tag melden sich vier bis fünf von ihnen, die noch auf einen Termin für ihre Booster-Impfung warten“, sagt sie der MAZ.

Statt beim Yoga in der Gruppe macht sie ihre Übungen jetzt vor der Webcam und tauscht sich virtuell mit den anderen Hobbysportlerinnen aus. „Ich möchte beim Sport nicht den Rest der Teilnehmer gefährden, weil ich ja doch viele Kontakte zu Patienten habe und so das Risiko einer Infektion höher ist“, sagt Wach. Sollte sich die Corona-Lage beruhigen und keine Events mehr ausfallen, freut sie sich auf einen Besuch in der Berliner Staatsoper.

Dann spricht Tanja Wach über ihre Hoffnung für das Jahr 2022. „Ich wünsche mir, dass mehr Hausärzte impfen und die Impfquote steigt“, sagt Tanja Wach.

Augenärztin Tanja Wach impft Mittwoch von 14 bis 18, Samstag von 10 bis 14 und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Patienten ab 12 Jahre können vorbeischauen. Anmeldungen unter 03381/22 43 35.

Von André Großmann