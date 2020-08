Tankbetrug in Brandenburg an der Havel: vollgefüllt und abgehauen

Brandenburg/H

Ein Autofahrer hat am Dienstagvormittag in Brandenburg an der Havel seinen Wagen vollgetankt, ohne dafür zu bezahlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach um 10.50 Uhr an der Tankstelle im Gewerbegebiet im Ortsteil Schmerzke.

Ein Zeuge beobachtet die Tat

Doch der Täter war bei seinem Treiben nicht alleine. Ein anderer Autofahrer hat die Szene genau gesehen. „Als der Zeuge gerade dabei war, sein eigenes Fahrzeug zu betanken, stieg der unbekannte Täter aus, betankte sein Fahrzeug mit Benzin im Wert von 70 Euro und verschwand anschließend ohne zu bezahlen vom Tankstellengelände“, berichtet Kriminalhauptkommissar Randy Hamann von der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel.

Anzeige

Täter über alle Berge

Der Zeuge rief die Polizei. Doch der Täter war inzwischen über alle Berge. Vermutlich ist er auf die nahe Autobahn gefahren. Die Beamten konnten den Wagen nicht mehr ausfindig machen. „Trotz sofort eingeleiteter Tatortbereichsfahndung“, wie Kriminalhauptkommissar Hamann erklärt. Nun läuft eine Fahndung.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Tankstellenpächter hat eine Anzeige gegen den unbekannten Tankbetrüger erstattet. Jetzt ermittelt die Brandenburger Kripo in dem Fall.

Von hms