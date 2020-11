Tankwart Andreas Ekert aus Brandenburg und seine Sicht auf die Corona-Lage

Brandenburg/H

Nun haben wir einen Lockdown „light”. Es wird viel über die Gastronomen, Künstler, Wirte, Kinobetreiber und andere berichtet, die ihrem Geschäft nicht nachgehen dürfen und die sehr unter den Maßnahmen leiden. Ich habe mir mal Brandenburger gesucht, die auf den ersten Blick vielleicht eher weniger mit der Pandemie zu tun haben, aber deren Leben dennoch merklich anders verläuft, weil dieser Chinese im vergangenen Winter eine medium-gegarte Fledermaus aß.

Ich werde diese Menschen in den nächsten Wochen immer mal wieder begleiten. Den Auftakt macht Andreas Ekert, der als „Vize” an einer Tankstelle in unserer Nähe arbeitet.

Der Versuch mit dem Klopapier

Andreas lernte ich im vergangenen März kennen. Im Verkaufsraum der Tankstelle erblickte ich kurz vorher eine ziemlich teure Doppelpackung vierlagiges Toilettenpapier, das zu der Zeit überall gehamstert und somit fast nicht mehr zu kriegen war.

Ich kaufte die Packung, um damit für die Corona-Tagebücher, die ich im Frühjahr täglich für die MAZ schrieb, einen Test zu machen. Ich wollte ausprobieren, ob jemand die begehrten Klorollen mitnehmen würde, wenn ich sie einfach an die Straße stelle. Es dauerte nur wenige Sekunden.

Also zahlte ich an der Kasse, an der Andreas gerade seinen Dienst verrichtete. „Du hast damit doch was vor”, waren die ersten Worte, die er jemals zu mir sagte. Er liest die MAZ täglich und erkannte nicht nur mich, sondern als aufmerksamer Leser auch mein Vorhaben.

Gemeinsame Liebe zum Fußball

Nun, ein gutes halbes Jahr später, sind wir, auch unsere Frauen, sehr gut befreundet. Wir reden über Monthy-Python-Filme, über die Welt, über Verrückte, erzählen uns Witze und quatschen viel über Fußball. Andreas ist Fan eines Clubs, von dem ich in Brandenburg an der Havel nie und nimmer einen Fan vermutet hatte: VfL Bochum. Ich denke, damit ist er in dieser Stadt sehr exklusiv unterwegs, alle anderen stehe ja eher auf Hertha, Union, Dortmund, Gladbach oder die Bayern. Aber Bochum? Er dürfte der Einzige sein.

Mit der Corona-Pandemie geht er so um, wie er mit vielen Dingen umgeht: mit Humor. Sein Arbeitsplatz, die Tankstelle, hat 24 Stunden an sieben Tagen geöffnet.

Und an dem Kaufverhalten der Menschen dort kann man in diesem Jahr oft erkennen, dass etwas anders ist. Beispiel: Lockdowns, Reisebeschränkungen, Quarantäneregeln und Risikogebiete führen dazu, dass unglaublich viel mehr Tabakwaren verkauft werden.

Sprit in Kanistern gebunkert

Ich wäre auf alles Mögliche gekommen, aber nicht, dass die Leute in Krisenzeiten, zumal noch wenn es um eine Lungenkrankheit geht, sich mit Fluppen eindecken. Der Grund jedoch ist ganz simpel, als Andreas ihn mir erklärt: „Die Leute fahren sonst nach Polen und holen sich dort billige Zigaretten. Da das jetzt nicht möglich oder schwierig ist, müssen sie halt zuhause kaufen.” Sprit wird natürlich auch oft gebunkert, ich selbst sah schon Leute mit Blechkanistern Diesel abfüllen, wenn der Preis mal wieder bei unter einem Euro landet.

Die Tanke sieht seit dem Frühjahr anders aus, so wie irgendwie alle Läden anders aussehen: Klebestreifen zeigen die Abstandsflächen, Hinweisschilder weisen auf die Maskenpflicht hin. Andreas erklärt: „Seit die Corona-Zahlen wieder massiv steigen, gibt es immer weniger Verweigerer, aber die sind hartnäckig und auf Hinweise reagieren sie häufig sehr gereizt. Eingegriffen wird jedoch eher selten: „Oft machen das die Kunden unter sich aus.”

Auf der Suche nach einem Amateurverein

Seit dem wir uns kennen, haben wir vor, uns hier einen Amateurverein zu suchen, dessen Spiele wir uns ansehen wollen. Es gab diese Möglichkeit noch nicht, denn wenn wir beide Zeit hatten, waren entweder keine Zuschauer erlaubt oder – wie jetzt der Fall – es wird wegen Corona überhaupt nicht mal mehr gespielt.

Vor kurzem war er in Hamburg. Da ich ihm viel von meinem Herzensverein „ Altona 93” (vierte Liga) erzählt hatte, wollte er sich dort ein Spiel ansehen. Es fiel aus, weil sich gleich mehrere Spieler infiziert hatten. Das mit dem Kicken gucken ist erstmal in weite Ferne gerückt.

Vielleicht schenke ich ihm zu Weihnachten ein Tipp-Kick-Spiel, damit wir mal zusammen mal irgendwas mit Fußball machen können. Eine Figur im VfL Bochum Dress kostet 10,90 Euro. Für zweite Liga ist das echt günstig.

Von Stephan Boden