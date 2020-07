Tanzen verboten: Veranstalter und Brandenburger schlagen Alarm

Brandenburg/H

Tanz und Musik bereichern Nicol Haases Leben. „Für mich ist das ein Ausgleich zur Arbeit und die Chance, einen schönen Abend mit Freunden zu verbringen. Natürlich würde ich dabei auch Regeln und Mindestabstände beachten. Doch ich kann aktuell nicht an Events teilnehmen, weil sie immer noch nicht erlaubt sind. Das letzte Mal war ich im Dezember tanzen. Ich vermisse es schon“, sagt die Brandenburgerin.

Tanzen gehen und feiern, wie hier im Fonte zum Kneipenfest 2019, das fehlt den Brandenburgern. Quelle: Rüdiger Böhme

Ordnungsamtschef sieht neue Risiken

Ordnungsamtschef Michael Scharf weiß, was erlaubt ist und was nicht. „Es darf zum Beispiel auf Konzerten, Festivals, Partys, Stadtfesten und Hochzeiten grundsätzlich allein oder mit den Personen des eigenen Haushaltes getanzt werden“, schreibt er auf eine MAZ-Anfrage und betont, welche Risiken er bei Events sieht.

„Der mit diesen Veranstaltungen typischerweise einhergehende Alkoholkonsum kann auf die Besucher enthemmend wirken, so dass die Einhaltung des Abstandsgebotes nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Bewegungsmuster und -richtungen auf einer Tanzfläche sind für die Anwesenden kaum vorherzusehen“, schreibt er der MAZ.

Verbreitung von Viren befürchtet

Dadurch könnte es laut Michael Scharf zu Kontakten mit vielen Freunden und auch unbekannten Menschen kommen und ein „relativ anonymes Umfeld entstehen, in welchem unbeschwert neue Bekanntschaften geknüpft werden können.“

Erschwerend kommt für den Ordnungsamtschef bei Tanzveranstaltungen in Räumlichkeiten hinzu, „dass es aufgrund der körperlichen Aktivität beim Tanzen und der häufig hohen Raumtemperaturen zu erhöhter Atemaktivität der Besucher und damit verbunden zu einem höheren Ausstoß von Aerosolen kommen kann.“ Dies birgt seiner Ansicht nach die Gefahr, dass infizierte Personen „gegebenenfalls erhebliche Virenmengen“ freisetzen könnten.

Tanzveranstaltungen vorerst bis 16. August verboten Das Durchführen von Tanzveranstaltungen ist seit dem 17. März und voraussichtlich bis zum 16. August 2020 untersagt. Bei Verstößen gegen das Verbot drohen Veranstaltern bis zu 10.000 Euro Strafe. Nach der Sars-Cov-2-Umgangsverordnung gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern, sofern es sich nicht um Ehe- oder Lebenspartner, Angehörige des eigenen Haushalts oder um Personen handelt, für die ein Sorge- oder gesetzlich geregeltes Umgangsrecht besteht. Nach Paragraph 8 Absatz 1 der Umgangsverordnung sind Einrichtungen für den Publikumsverkehr zu schließen, soweit in diesen sogenannte Tanzlustbarkeiten nach Paragraph 33 b der Gewerbeordnung stattfinden. Dies sind unter anderem Clubs, Diskotheken, Musikclubs, welche gewerberechtlich jeweils eine bestimmte Betriebsart eines Gaststättenbetriebes darstellen und vergleichbare Einrichtungen.

Kritik am Verbot

Der Brandenburger Florian Hudey kritisiert die Aussagen. „Mannschaftssport ist ohne Abstand möglich. Weitere Lockerungen finden statt, weil die Infektionszahlen niedrig sind und das ist richtig so. Im Sport kämpfen Spieler um den Ball und kommen sich näher. Tanzen gehört zum Leben dazu und Alkohol wird auch ohne Tanz konsumiert“, sagt der Brandenburger.

DJ und Sänger Marco Lessentin hat seinen Sommernachtsball an der Malge am 11. Juli abgesagt. Er hofft, dass Tanzveranstaltungen im Freien nach dem 16. August erlaubt sind und Abstandsregeln an der frischen Luft entfallen.

Der Begriff „Tanzlustbarkeiten“ aus der Sars-Cov-2-Umgangsverordnung ist für ihn das Unwort des Jahres, für die Argumentation der Stadtverwaltung hat er kein Verständnis. „Sie verwalten nicht, sie gehen noch weiter, nicken nur das ab, was vom Land kommt und errichten weitere Hürden für Veranstalter, die es gerade schon schwer genug haben“, kommentiert der Brandenburger.

Veranstalter kritisieren die Stadtverwaltung

Unternehmer Klaus Dölle sieht die Existenz der Branche seit Monaten bedroht. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus hält er für sinnvoll und richtig. Dennoch wünscht er sich bei niedrigen Infektionszahlen auch Chancen für Veranstalter.

„Es geht ums Überleben und das muss allen langsam mal klar werden. Einerseits will niemand ein neuer Infektionsherd in Brandenburg sein, andererseits sind wir auch nachweislich corona-frei und dürfen trotzdem nichts auf die Beine stellen. Wir fühlen uns von der Stadt allein gelassen“, sagt der 31-Jährige.

Illegale Partys befürchtet

Er befürchtet, dass die aktuellen Verbote auch illegale Partys im Untergrund fördern. „Wenn sich dort dann jemand ansteckt, ist es unkontrolliert und die Politik selbst schuld. Wir könnten bei Events mehr Sicherheit gewährleisten“, sagt der Brandenburger.

Er hofft auf neue Lockerungen, die ihm Planungssicherheit geben. „Ich rede im Namen aller Veranstalter. Wenn es so weiter geht, wie bisher, ist am Ende des Jahres in der Branche kaum noch jemand da“, sagt Dölle.

Patrick Palm betreibt die Fontanebar an der Jahrtausendbrücke und stimmt ihm zu. Fast täglich erhält er Anfragen zur Donnerstagsparty und lehnt diese wegen des Verbots von Tanzveranstaltungen ab. „Ich hoffe, dass es bald wieder anders ist und die wirtschaftlichen Folgen der Absagen nicht noch gravierender werden“, sagt der 30-Jährige.

Hoffnung auf Tanz im Sommer

Für Veranstalter Gregor Schmidt fehlt eine klare inhaltliche Linie der Havelstadt. „Die Stadt Brandenburg argumentiert mit der Bestimmung des Bundeslandes und dennoch entscheidet hier jede Region anders“, sagt der 35-Jährige. Er wundert sich, dass in den nächsten Tagen und Wochen sowohl in Potsdam eine 80er Beach-Party als auch in Ketzin eine Party im Strandbad stattfinden sollen.

Nicol Haase hofft, dass Tanzabende mit Freunden wieder möglich sind. Quelle: privat

Obwohl unklar ist, wie sich die Lage entwickelt, hat Nicol Haase ihre Hoffnung auf einen Tanz mit Freunden noch nicht aufgegeben. „Als erstes würde ich dann den Song Meteor von Matthias Reim hören und den Moment genießen“, sagt sie der MAZ.

Von André Großmann