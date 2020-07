Brandenburg/H

Tanzveranstaltungen sind bis zum 16. August verboten. Ausgelassen getanzt werden kann theoretisch trotzdem – und zwar nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern zum Beispiel bei Tanzkursen. Die sind seit einigen Wochen wieder möglich –unter Auflagen wie dem Einhalten des Sicherheitsabstandes. Doch sind sie eine Alternative für Tanzlustige? Gibt es sogar einen ungewohnten Ansturm auf Tanzkurse? Die MAZ hat nachgefragt.

Line-Dance ist angesagt

„Es wäre mir neu, das viele anrufen, weil sie tanzen wollen“, sagt Isabell Pönichen, die als Lehrbereichsleiterin bei der Volkshochschule ( VHS) Brandenburg unter anderem für die Tanzkurse zuständig ist. Allerdings lasse sich das aktuell auch schwerer einschätzen, denn bei der Einrichtung geht es erst Mitte August wieder mit Veranstaltungen los. „Jetzt ist erst einmal das Sommerloch. Die Tanzkurse laufen erst, wenn die Leute nicht mehr im Urlaub und in den Gärten sind“, weiß Pönichen aus den Vorjahren.

Anzeige

Line-Dance (hier: Stompin' Feet aus Treuenbrietzen) ist auch in Corona-Zeiten angesagt. Quelle: Christine Lummert

Weitere MAZ+ Artikel

Für Menschen, die sich erstmals tänzerisch in Kursen ausprobieren wollen, wird es bei der VHS aber zunächst kein Angebot geben. Auf Grund der Corona-Bestimmungen sind Kreis- und Paartanz ausgesetzt, sagt die Lehrbereichsleiterin. Im neuen Semester wird es nur Kurse für Fortgeschrittene und Einzeltanzende in den Bereichen Bauchtanz und Line-Dance geben.

Dass bei diesen Einzeltänzen durchaus wieder Bewegung reinkommt, merkt auch Adelheid Fricke vom Tanz- und Turnschuppen in Plaue. „Meine Line-Dancer rennen schon los. Da gibt es in Sachsen-Anhalt Veranstaltungen“, berichtet sie. Auch die jungen Tänzer der Auftrittsgruppe „Stay on beat“ sind wieder voll dabei. Obwohl es vorerst weder Auftritte noch Turniere geben wird, trainieren die 15- bis 24-Jährigen eifrig jeden Donnerstag in der Genthiner Straße.

Wiese wird zum Tanzparkett

Alle anderen Kurse werden jedoch nicht überrannt. „Mehr Anfragen als sonst gibt es nicht, nein“, stellt Fricke fest. „Die Erwachsenen haben schon alle Lust, aber Respekt“, weiß die Studioleiterin von Kursteilnehmern. Die Tanzlehrerin kann verstehen, dass die Menschen das Risiko, sich in Gruppe zu bewegen, mit gemischten Gefühlen betrachten. Dabei ist sie mit dem Tanz- und Turnschuppen gut auf die Situation eingestellt. „Wir bewegen sie draußen und drinnen“, sagt Adelheid Fricke.

In der Genthiner Straße wird im riesigen Saal getanzt, außerdem dienen der Park in Plaue und eine Wiese in Genthin als Parkett. „Wir hatten am Montag Dance-Fitness draußen. Das ist wunderbar“, erzählt die Tanzlehrerin. Und als der Regen auf die Tanzenden niederprasselte, machten sie einfach aus der Not eine Tugend. „Das wurde zu Miss Wet-T-Shirt“, berichtet sie schmunzelnd.

In „ Katrins Disco-Fox-Schule“ in der Thüringer Straße gestaltet sich der Auftakt nach dem Corona-Lockdown ebenfalls zurückhaltend. In Gruppen mit maximal sechs Paaren unterrichtet Inhaberin Katrin Goertz dort den Party-Tanz schlechthin. Doch: „Die Leute bleiben weg“, muss sie nun feststellen.

Andere Bewegungsarten gesucht

In ihrer kleinen Tanzschule erreicht Katrin Goertz vor allem die Generation 50 plus. „Dabei sind auch viele, die nicht mehr so gesund sind und sich im Tanzen einen Ausgleich gesucht haben“, erzählt sie. „Das ist ja auch sehr sinnvoll.“ Diese wollen nun das Risiko nicht eingehen, sich auf engem Raum miteinander zu bewegen. „Sie fühlen sich als Risikogruppe“, sagt die Tanzlehrerin.

Außerdem, so hat sie festgestellt, „haben sich die Menschen einen anderen Bewegungsbereich gesucht, wie Fahrradfahren, Segeln und Tennis. Da bleiben sie erst einmal bei, bis die ganzen Regelungen aufgehoben sind“, nimmt die Tanzlehrerin nun an.

Und was ihrer Ansicht nach auch eine Rolle spielen könnte, weswegen sich der Zulauf in Grenzen hält: „Es gibt viele Veranstalter und Diskos, die jetzt den Bach runtergehen werden“, äußert Katrin Goertz und meint traurig: „Die Menschen müssen ja nicht tanzen lernen, wenn sie nirgendwo tanzen können“.

Kollegin Adelheid Fricke vom Tanz- und Turnschuppen plädiert bei aller Vorsicht aber trotzdem dafür, wieder loszutanzen. „Bewegung ist wichtig, da wirst du frei im Kopf“, sagt sie.

Von Antje Preuschoff