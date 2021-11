Brandenburg/H

Ohne Einigung sind die Gewerkschaft Verdi und die Verhandlungsführer von Asklepios bei den neuerlichen Tarifgesprächen auseinandergegangen. Das teilte Verdi am Mittwoch mit.

Damit ist auch die inzwischen schon siebte Verhandlungsrunde in der seit April laufenden Tarifauseinandersetzung für die rund 1300 nicht ärztlichen Beschäftigten der drei Asklepios-Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Die aktuelle Streikwelle an den drei Standorten wird also bis Montag sechs Uhr fortgeführt, wie Verdi-Verhandlungschef und Streikleiter Ralf Franke sagte.

Verdi: Arbeitgeber zeigt zum ersten Mal Bemühungen für Tarifeinigung

Der Gewerkschafter sieht allerdings beim Arbeitgeber inzwischen deutliche Signale in Richtung einer möglichen Tarifeinigung. „Die Tarifverhandlungen am Dienstag wurden in konstruktiver Weise geführt“, so Franke. Die Asklepios-Geschäftsführung habe zum ersten Mal ernsthafte Bemühungen gezeigt, in dem festgefahrenen Tarifstreit um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Brandenburg eine für alle Seiten passable Lösung zu finden.

„Der Arbeitgeber hat zugesichert, sich noch einmal intensiv mit den Forderungen der Beschäftigten auseinanderzusetzen und diese auch finanziell durchzurechnen“, sagte Franke.

Auf MAZ-Anfrage ließ der Asklepios-Konzern durch seinen Sprecher mitteilen, dass die Gespräche mit Verdi in einer „konstruktiven Atmosphäre“ stattgefunden hätten. Nähere Ausführungen zu den Erfolgsaussichten einer Tarifeinigung wollte der Konzernsprecher nicht machen.

Ralf Frank ist Verdi-Verhandlungsführer und Streikleiter. Quelle: Torsten Gellner

Erneute Verhandlungen am 26. November

Ob die für Freitag, 26. November, angesetzte nächste Verhandlungsrunde vor diesem Hintergrund schon zum Durchbruch führen wird, hält Franke aber bei Weitem noch nicht für ausgemacht. „Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, bisher liegt noch kein verbindliches Eckpunktepapier vor.“

Sollte es in der kommenden Woche zu einer Tarifeinigung kommen, müssten die Beschäftigten per Urabstimmung zustimmen – oder auch für eine Verlängerung des Streiks stimmen. Nach dem Streikende am Montag will Verdi die Gespräche am Freitag abwarten. „Es wird in dieser Zwischenzeit keine neue Streikwelle geben“, versicherte Franke.

Seit April rufen die Beschäftigten der Brandenburger Asklepios-Kliniken immer wieder zu Streikaktionen auf. Quelle: Julius Frick

Tarifstreit schwelt seit Monaten

Seit Monaten sind die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und Asklepios für die Brandenburger Beschäftigten festgefahren. Die Gewerkschaft fordert die Angleichung des geltenden Haustarifvertrags auf 95 Prozent des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) – mit den gleichen Konditionen, wie sie die Asklepios-Mitarbeiter am Stammsitz in Hamburg und in Göttingen erhalten.

Aktuell verdienen die Brandenburger Beschäftigen nach Verdi-Berechnungen für die gleiche Arbeit bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr als ihre Kollegen in Westdeutschland.

Von Jérôme Lombard