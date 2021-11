Potsdam

Die rund 1.300 nicht-ärztlichen Mitarbeiter der Asklepios Fachkliniken in Brandenburg (Havel), in Teupitz und in Lübben (Dahme-Spreewald) und in zehn Tageskliniken müssen weiter auf eine Tarifeinigung warten. Die sechste Verhandlungsrunde ging am Montag ohne Ergebnis zu Ende, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Am kommenden Dienstag, 16. November werde weiterverhandelt.

Die Verdi-Tarifkommission hatte nach eigenen Angaben vorgeschlagen, die Entgelte im gekündigten Haustarifvertrag ab 1. April 2022 auf 95 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) anzuheben. Dieser Kompromiss sei vom Asklepios-Management als viel zu hoch abgelehnt worden. Die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken in Hamburg und in Göttingen werden gemäß TVöD entlohnt.

Verdi-Tarifkommission berät über weitere Streiks

„Eine deutliche Bewegung durch die Arbeitgeber war bei den Tarifverhandlungen am heutigen Montag nicht zu verspüren“, erklärte Verdi-Verhandlungsführer so Ralf Franke. Die Tarifkommission berate daher, wann zu weiteren Streiks aufgerufen werde.

Die Tarifverhandlungen laufen schon seit April. Bislang legten die gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten an 22 Tagen die Arbeit nieder.

Die jüngste Streikwelle hatte am 4. November begonnen und sollte eigentlich noch bis zum 10. November dauern. Die Arbeitgeber hatten als Vorbedingung für weitere Gespräche gefordert, dass dieser Streik endet.

Verdi beziffert das Lohngefälle zwischen den Brandenburger und den westdeutschen Asklepios-Standorten auf „bis zu 21 Prozent“ bei deutlicher längeren Arbeitszeiten.

Nicht davon betroffen ist das ärztliche Personal: Es wird bereits nach dem Flächentarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern bezahlt.

Von MAZonline/tk