Brandenburg/H

„Ja, erkennst du mich nicht?“ Schon wieder haben Betrüger versucht, Senioren in Brandenburg an der Havel mit dem sogenannten Enkeltrick hereinzulegen. Dazu riefen die Täter ihre Opfer an, gaben sich als deren Verwandte aus und forderten große Summen Bargeld. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach versuchten die Trickser, jeweils mehrere tausend Euro von den angerufenen Senioren zu erbeuten. Doch etliche von ihnen waren deutlich schlauer, als die Ganoven sich das dachten.

Ganoven haben sich verrechnet

„Viele erkannten die Anrufe als Betrugsversuch und beendeten sofort das Telefongespräch“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West. „In zwei Fällen, in denen es über die Vorbereitungshandlungen hinaus zu Geldforderungen kam, nahm die Polizei Strafanzeigen auf“, so Bergholz weiter.

Fast hätte es geklappt

Einmal hätte es für die Betrüger dann doch fast geklappt. „In einem dritten Fall jedoch ließen sich die Geschädigten sogar ein, ihr Erspartes von der Bank zu holen, um es später dem vermeintlichen Angehörigen übergeben zu können“, teilt der Polizeisprecher mit. „Zum Glück wurden Mitarbeiter der Sparkasse dabei stutzig und verhinderten Schlimmeres“, so Bergholz. „Das Geld der Senioren blieb auf ihrem Konto.“ Auch hier habe die Polizei die Ermittlungen wegen eines versuchten Betruges eingeleitet, teilt der Sprecher mit.

Die Polizei in Brandenburg an der Havel warnt wegen der jüngsten Fälle noch einmal vor den fiesen Maschen der Trickbetrüger. Sie rät „sich niemals auf solche dubiosen Geldforderungen, von wem auch immer und unter welchem Vorwand auch immer, einzulassen. Betroffene, die einen solchen Anruf erhalten, sollten niemals den Namen ihres Verwandten mitteilen“, heißt es dazu aus der Direktion West.

„Ja, erkennst du mich nicht?“

Häufig würden die Betrüger ihre meist älteren Opfer am Telefon fragen: „…ja, erkennst du mich nicht?“ Die Geschädigten würden dann oft den Namen eines Verwandten nennen und damit den Betrügern eine Vorlage geben, warnen die Beamten. „Im Zweifelsfall immer die Polizei informieren“, raten sie.

„Weiterhin sollten auch die Mitarbeiter von Bank- und Kreditinstituten sensibilisiert sein, sich zu erkundigen, wenn ältere Bürger eine ungewöhnlich hohe Summe von ihrem Konto abheben wollen“, so die Polizei weiter.

Von hms