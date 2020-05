Studios öffnen wieder: Diese Regeln gelten jetzt beim Tätowierer

Brandenburg/H

Ein Totenkopf ist für Frank Tabert das Symbol des Neuanfangs. Nach siebenwöchiger Schließung arbeitet der Brandenburger erstmals in seinem 200 Quadratmeter großen Tattoostudio und sticht Besucher Enrico Goldbach sein neues Motiv auf den rechten Unterarm.

Existenzangst und neue Hoffnung

„Ich bin froh, dass es endlich weiter geht. Wir hatten schon etwas Existenzängste, weil die Kosten für Strom und Miete weiter liefen, keine Einnahmen mehr rein kamen und nicht absehbar war, wann wir wieder öffnen dürfen. Jetzt rufen die Brandenburger aber direkt wieder an, die Termine für die nächsten 14 Tage sind fast ausgebucht. Das ist toll“, sagt der 53-Jährige.

Neue Regeln

Ab sofort gelten in seinem Tattostudio neue Hygieneregeln. So desinfizieren sich Besucher am Eingang die Hände, tragen Mundschutz und sitzen nur noch mit einem Mindestabstand von zwei Metern nebeneinander auf dem Sofa.

Kunden müssen sich ab sofort im Eingangsbereich des Tätowierers die Hände desinfizieren. Quelle: privat

Begleitpersonen sind nicht mehr erlaubt, Kunden sollen allein erscheinen, ihre Termine telefonisch und online über soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram buchen. Vor Ort tragen sie ihre Kontaktdaten anschließend in eine Liste ein. „Das soll helfen, mögliche Infektionsketten besser nachzuvollziehen und eine Unterstützung für das Gesundheitsamt sein“, sagt Tätowierer Frank Tabert.

Im Tattoostudio gilt ab sofort auch auf dem Sofa ein Mindestabstand von zwei Metern. Quelle: André Großmann

Enrico Goldbach hat kein Problem mit der Erfassung seiner Daten und wartet seit Mitte März auf den Termin beim Tätowierer. „Jetzt bin ich überrascht und glücklich, direkt der erste Gast zu sein. Tattoos sind für mich kleine Kunstwerke auf dem Körper und es werden sicherlich weitere folgen“, sagt der 35-Jährige.

Fast vier Stunden erträgt er die Stiche der Tätowiernadel, und sieht zu, wie auf seinem rechten Unterarm der Schriftzug „Leben heißt kämpfen“, ein Totenkopf und neue Farben entstehen.

Ausmaß der Verluste noch unklar

Es ist ein Spruch, der auch Frank Tabert Mut macht. Er arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren in der Branche, hat zehntausende Tattoos gestochen und dennoch sind die Folgen der Corona-Zwangspause für ihn eine „nie dagewesene Situation“. Mitte Februar zieht der Unternehmer mit „Extremetattoo“ von der Haupt- in die Kirchhofstraße.

Seine Freundin Maria bringt zeitgleich die kleine Skadi zur Welt. Er erlebt Glück und Trauer, denn vier Wochen später schließt er die Türen an seinem Arbeitsplatz. Der Brandenburger beantragt Soforthilfe bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg und sieht diese als „Tropfen auf den heißen Stein“.

Tabert befürchtet, dass es Monate dauert, die finanziellen Verluste auszugleichen und hofft, dass Kunden wegen der Pandemie keine Angst haben, sich tätowieren zu lassen. Er betont, wie wichtig die Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Branche ist und erklärt, worauf er achtet.

Wunsch nach Planungssicherheit

So trägt der Tätowierer Einweghandschuhe, entsorgt Nadeln nach dem Stechen eines neuen Motivs im sogenannten Abwurfbehälter, sterilisiert Griffe und zeigt auf Desinfektionsmittel, die neben den Liegen für Besucher stehen.

An das dauerhafte Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung muss er sich aber noch gewöhnen. „Das Atmen fällt so etwas schwerer, ist aber wichtig für den Gesundheitsschutz“, sagt der Tätowierer. Noch kann er in Zeiten der Corona-Pandemie nicht alle Dienstleistungen anbieten. So sind Piercings zwar auf dem Körper erlaubt, im Bereich des Mundes und der Nase aber noch nicht.

Deshalb wartet Tabert auf neue Signale der städtischen Behörden. „Manchmal wird die Umsetzung der neuen Verordnungen zu langsam kommuniziert. Deshalb wünsche ich mir mehr Transparenz und Planungssicherheit“, sagt der Brandenburger und greift zur Nadel.

Seinen Humor will er sich trotz des Coronavirus bewahren. Per Facebook wendet er sich an seine Gäste und schreibt: „Die besonders Vorsichtigen können auch gern mit Vollgummianzug oder Astronautenhelm kommen“. Diese Idee hat bislang noch kein Brandenburger umgesetzt, Frank Tabert ist aber gespannt, ob das auch so bleibt.

