Team Brandenburg startet wieder durch

Brandenburg/H

In der Krise zusammenhalten und sich gegenseitig helfen: Bereits beim ersten „Lockdown“ im Frühjahr, riefen die STG Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg und der DRK Kreisverband Brandenburg an der Havel e.V. die Plattform „Team Brandenburg an der Havel“ ins Leben, um eine schnelle und unkomplizierte Nachbarschaftshilfe für alle Brandenburger zu gewährleisten.

Zahl der Hilfsbedürftigen steigt

Die Zahl der Infizierten und Hilfebedürftigen stieg in den letzten Tagen immer weiter. Menschen, die nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen können, insbesondere die, die zu einer Risikogruppe gehören, benötigen besonders Unterstützung. Der DRK Kreisverband koordiniert mit Freiwilligen zusammen niedrigschwellige Hilfsangebote, sagt Sprecherin Nicole Grabow.

Kontakt für Helfer und Suchende

Sie möchten Ihre Hilfe anbieten oder benötigen selbst Hilfe? Dann melden Sie sich unter 03381 / 630 660 oder per E-Mail unter hilfe@drk-brandenburg-havel.de.

Von André Wirsing