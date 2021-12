Technische Hochschule Brandenburg belegt Spitzenplätze im CHE Ranking der Zeit

Brandenburg/H

Im CHE Ranking 2021 der Masterstudiengänge für Informatik erreicht die Technische Hochschule Brandenburg die Spitzengruppe in den Bereichen „Studienorganisation“ und „Kontakt zur Berufspraxis“. Die Ergebnisse der aktuellen Umfragen sind online wie auch im Magazin „Zeit Campus“ nachzulesen.

„Die guten Bewertungen bestätigen uns in unserer Arbeit und ermutigen dazu, auch weiterhin den engen persönlichen Kontakt zu unseren Studierenden zu halten und bestmöglich auf ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen“, sagt der Dekan des Fachbereichs Informatik und Medien, Martin Schafföner. Der Masterstudiengang Informatik an der THB kann in Vollzeit, Teilzeit oder dual absolviert werden.

Allgemein wird das Informatikstudium Bachelor und Master an der Technischen Hochschule Brandenburg überwiegend gut und sehr gut bewertet. Die Spitzengruppe belegt die THB in den Kriterien „Unterstützung am Studienanfang“, „Räume“, „Betreuung durch Lehrende“, „Prüfungen“ und „Unterstützung für Auslandsstudium“. Die Ergebnisse des aktuellen Masterrankings sind unter www.zeit.de/masterranking nachzulesen.

