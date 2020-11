Brandenburg/H

Die Handelskette Tedi zieht in die Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg an der Havel. Das Unternehmen aus Dortmund hat eine Gesamtfläche von rund 750 Quadratmetern im 1. Obergeschoss des Shopping-Centers angemietet.

Die Bauarbeiten für die neue Filiale beginnen im kommenden Januar. Ein konkreter Eröffnungstermin stehe aber noch aus, heißt es vom Brandenburger Centermanagement, das zur HGHI Holding gehört. Dieses Unternehmen ist Eigentümer der Immobilie in der Sankt-Annen-Straße. Angepeilt wird ein Verkaufsstart im neuen Tedi-Markt in der Galerie im Frühjahr 2021.

Anzeige

Media Markt verkleinert sich

Die Neueröffnung hat konkrete Auswirkungen auf einen anderen Mieter im 1. Obergeschoss der Sankt-Annen-Galerie. Betroffen hiervon ist der Elektronikriese Media Markt. Dieser wird die genannten 750 Quadratmeter an Tedi abgeben und seine eigene Verkaufsfläche in Brandenburg an der Havel somit deutlich reduzieren. „Media Markt verkleinert sich und passt seine Verkaufsfläche an die nachgefragten Sortimente an“, heißt es dazu kurz und knapp vom Centermanagement.

Aus reiner Nächstenliebe handelt das Unternehmen allerdings mit Sicherheit nicht. Die Verkleinerung der Filiale in der Havelstadt könnte in Zusammenhang mit einer großangelegten Umstrukturierung bei Media Markts Mutterkonzern Ceconomy stehen. Das börsennotierte Unternehmen hat erst im August verkündet, massiv Stellen abbauen zu wollen. Einsparungen von über 100 Millionen Euro im Jahr verspricht sich der Konzern davon.

Defizitäre Märkte sollen geschlossen werden

Bis zu 3500 Vollzeitstellen sollen demnach europaweit von den Maßnahmen betroffen sein. Die Ceconomy AG, zu der auch die andere große deutsche Elektronik-Kette Saturn gehört, will defizitäre Läden sogar ganz schließen. Derartiges droht dem Markt in Brandenburg an der Havel aber aktuell nicht.

Das Geschäft in den Läden sei seit langem rückläufig, hieß es im Sommer. Die Covid-19-Pandemie hat die Situation in den schwächelnden Märkten zudem noch einmal drastisch verschärft. Das kann der boomende Online-Handel nicht auffangen, auch wenn er mittlerweile mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes liefert. In den Filialen blieben zu viele Kunden fern. „Die Pandemie hat definitiv als Beschleuniger für unser Online-Geschäft gewirkt“, sagte Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann im Juli. „Die Märkte werden weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Strategie spielen, aber wir müssen und werden uns an das veränderte Kundenverhalten anpassen“, kündigte er an. Das rückt nun offenbar auch mit der baldigen Verkleinerung der Brandenburger Media-Markt-Filiale näher.

Tedi setzt auf „angenehme Einkaufsatmosphäre“

Die neue Tedi-Filiale in der Sankt-Annen-Galerie soll indes gemäß dem neuen Einrichtungskonzept der Kette ausgestattet werden. „Durch einen Fußbodenbelag in urbanem Design und eine energieeffiziente und helle LED-Deckenbeleuchtung entsteht eine angenehme Einkaufsatmosphäre“, verspricht das Unternehmen seinen künftigen Brandenburger Kunden. „Wir haben uns für einen Standort in der Sankt-Annen-Galerie entschieden, da wir uns hier in ein attraktives und frequentiertes Handelsumfeld integrieren können“, heißt es von der Tedi-Presseabteilung.

Eine Kundin besucht eine Filiale der deutschen Handelskette Tedi. Quelle: dpa

Tedi ist eigener Aussage zufolge einer der führenden Non-Food-Händler Deutschlands. Ob Deko, Haushalt, Schreibwaren oder Do-It-Yourself-Artikel – Tedi-Märkte bieten ein breites Sortiment. Derzeit betreibt das Unternehmen mehr als 2400 Filialen und ist mit rund 21.000 Mitarbeitern in neun europäischen Ländern vertreten.

Tedi betreibt ferner in Brandenburg an der Havel bisher bereits drei Filialen: am Neuendorfer Sand, im EKZ Görden und im Einkaufszentrum in Wust.

Von Philip Rißling