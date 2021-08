Pritzerbe

Schreck beim ersten Tageslicht: Das Dach der Pritzerber Stadtkirche hat ein Loch! Was war passiert? Aus bislang unbekannten Gründen löste sich in der Nacht zum Mittwoch ein meterlanges Teilstück des Gesims im Traufbereich des Turms und durchschlug Ziegel und Dachlatten des darunter liegenden Kirchenschiffs. Die Brocken landeten auf dem Dachboden ohne jemanden zu verletzten. Die beschädigte Stelle ist auch von außen gut zu sehen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Marktstraße vorerst gesperrt.

Zur Galerie Ein Stück vom Gesims des Pritzerber Kirchenturms hat in der Nacht auf Mittwoch ein Loch ins Kirchendach geschlagen.

Pritzerber Kirchturm ist Sorgenkind

Der 28 Meter hohe Kirchturm von Sankt Marien ist aktuell ohnehin ein Sorgenkind. Weil das Fachwerk an drei Seiten marode war, musste es vor wenigen Wochen ausgewechselt werden. Problem: Das eingemauerte Holz hatte sich in seine Bestandteile aufgelöst. Andrea Molkenthien, Baubeauftragte des Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, sprach gegenüber der MAZ von einem „ungewöhnlich schlechten Zustand“. Nun übersteigen die tatsächlichen Kosten die ursprünglich geplanten Aufwendungen von rund 212 000 Euro um mehr als das Doppelte. Zwar wurde das Fachwerk erneuert, doch für das Ausmauern reichte das Geld nicht mehr.

Ein großes und mehrere kleine Mauerstücke vom Gesims des Pritzerber Kirchenturms haben in der Nacht auf Mittwoch ein Loch ins Kirchendach geschlagen. Quelle: Heike Schulze

Deshalb wurden die drei betroffenen Turmwände von den Zimmerern zunächst mit Brettern winterfest gemacht. „Das soll natürlich nicht so bleiben. Sobald wieder Geld da ist, geht die Sanierung weiter“, teilte Jan van Lessen vom Gemeindekirchenrat auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses mit. Derzeit ist die Kirchengemeinde Havelsee erneut dabei Fördermittel einzuwerben. Die Hoffnung ist, dass die Arbeiten am Kirchturm im kommenden Jahr fortgesetzt werden können. Außerdem steht noch eine Hüllensanierung des 1783 geweihten Kirchenschiffs an, dass gegen aufsteigende Nässe gesichert werden muss.

Kirchturm ist in Bewegung

Den Schaden in Augenschein nahm noch am Mittwoch Architekt Stefan Winkler vom Architekturbüro Krekeler. „Zum Glück ist das Gesims ist kein tragendes Bauteil. Die Risse müssen während der jüngsten Instandsetzungsarbeiten entstanden sein“, sagte er der MAZ. Um es bis zur Ausmauerung zu sichern, wurden unterhalb Balken angebracht, die aber offenbar nicht gehalten hätten. Schuld könnte das Glockengeläut sein, dass mit seinen Vibrationen den Kirchturm immer ein bisschen in Bewegung bringt. „In so einem Kirchturm arbeitet es mehr, als man es sich vorstellen kann“, so Winkler.

Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Quelle: Heike Schulze

Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski war schon froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. „Bedauerlich ist, dass es gerade in Pritzerbe passierte. Diese Kirche ist noch unser bestes Pferd im Stall.“ Noch am selben Tag wurden die Löcher abgedeckt, das Orgelblaswerk und die elektrischen Leitungen gesichert und speziell vor Nässe geschützt. Das Geläut ist bis auf Weiteres abgeschaltet. Zum Glück ist im Kirchenraum selbst von dem Unglück nichts zu bemerken.Das für Donnerstag geplante Konzert mit Eva Sänger und Gerhard Weihe findet wie geplant statt. „Die Leute freuen sich so, und es muss doch weitergehen. Das kriegen wir schon repariert“, meinte die Pfarrerin mit einem optimistischen Gottvertrauen.

Von Frank Bürstenbinder und Heike Schulze