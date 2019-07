Brandenburg/H

Wo bisher tristes Weiß auf der Breitbandkabel-Karte der Stadt Brandenburg herrschte, soll in nur 36 Monaten alles in hellem Purpur erstrahlen. Die Farbmarke Magenta der Deutschen Telekom wird die weißen Flecken füllen. Wie die Stadt Brandenburg an der Havel gestern mitteilte, hat im Rahmen der „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik“ des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur die Konzession des Breitbandausbaus an die Deutsche Telekom vergeben.

Glasfaser bis in das Haus

Der Zuschlag wurde am Anfang Juli erteilt und ist damit auch gleichzeitig der Startschuss für die Umsetzung des Projekts Breitbandausbau in der Havelstadt. Die Finanzierung erfolgt in Gänze durch die Bundesrepublik Deutschland und das Land Brandenburg, die Stadt Brandenburg ist finanziell also fein raus. Gefördert wird der Ausbau der sogenannten „weißen Flecken“, das sind Gebiete, in denen eine Geschwindigkeit von unter 30 Mbit/s im Download erreicht werden, und in den nächsten drei Jahren kein Ausbau durch privatwirtschaftliche Initiativen geplant ist. Das betrifft beispielsweise Saaringen, Plaue, Mahlenzien, das Industrie- und Gewerbegebiet Schmerzke, Wendgräben, Brielower Ausbau, Schmerzke/Paterdamm und Teilgebiete von Kirchmöser, die bisher von anderen Breitbandanbietern nicht erschlossen wurden, weil die Kosten dafür zu hoch schienen.

Nun helfen Bund und Land: Geschätzte fünf Millionen Euro an Investitionen – die sich auch refinanzieren lassen - wird die Telekom ausgeben müssen, um in den Genuss der angekündigten Förderung von 3,2 Millionen Euro zu kommen. Wie Oberbürgermeister Steffen Scheller bereits im Vorjahr ankündigte, übernimmt die Stadt Brandenburg das Projektmanagement, beauftrage die Erschließung und rechne die Maßnahmen ab. Bis 2010 sollen die meisten der unversorgten Bereiche in der Stadt Brandenburg Geschichte sein, sagte der OB seinerzeit der MAZ.

Drei Lose für die Telekom

Wie die MAZ berichtete wurden bereits im November 2016 ein Markterkundungsverfahren und im Januar 2017 ein Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Dabei wurden in der Region aktive Telekommunikationsunternehmen aufgerufen, potenzielle Ausbauabsichten geltend zu machen sowie die Stadt über bereits versorgte Gebiete zu informieren. Im Zuge dessen wurden drei Gebietslose gebildet, welche Teil einer EU-weiten Ausschreibung waren. Die Gebiete zeigten also klar an, wo die Platzhirsche also nicht investieren wollten oder konnten

Das schnelle Internet direkt bis zu den Kunden in die Häuser zu bringen, ist ein Großprojekt. Dafür werden 97 Kilometer Tiefbau zu realisieren sein. Dabei werden 457 Kilometer Glasfaser und 135 Kilometer Leerrohre neu verlegt. Nach Ende der Maßnahme in drei Jahren werden 1.460 Haushalte und 135 Unternehmen mit hochmodernen Bandbreiten versorgt, verspricht die Brandenburger Stadtverwaltung.

Offizieller Start im September

Die Vertragsunterzeichnung zwischen der Stadt und der Deutschen Telekom ist für September geplant. Im Zuge dessen wird die Deutsche Telekom aber bereits die bauvorbereitende Planungs- und Genehmigungsphase starten, welche auch die Abstimmung mit anderen Bauvorhaben in der Stadt einschließt. Dies soll die Bauvorhaben in der Stadt effizienter gestalten und die Beeinträchtigung der Bürger minimieren. Das allerdings ist geübte Praxis, die Unternehmen, die in der Stadt Tiefbauarbeiten planen, melden das schon jetzt frühzeitig an die Verwaltung, damit zeitgleich andere Arbeiten erledigt werden können.

Im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe startet die Stadt auch eine Informationskampagne. Bei Fragen zum Breitbandausbau können sich potentielle Interessenten bei Martin Deschner melden. Er ist jetzt Sachbearbeiter für Digitale Infrastruktur und Breitbandverantwortlicher der Stadt und telefonisch unter (03381) 38 2009 oder per Mail martin.deschner(@) stadt-brandenburg.de zu erreichen.

Von Benno Rougk