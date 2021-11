Brandenburg/H

Der 1. Dezember 2021 ist ein wichtiges Datum für Kabelkunden und für Dienstleister wie die Telekom, Vodafone und das im Land Brandenburg aktive Unternehmen RFT Kabel. Denn zu diesem Datum tritt das novellierte Telekommunikationsmodernisierungsgesetz in Kraft. Nach einer Übergangsfrist bis Juni 2024 sollen die TV-Kabel-Kosten aus den Mietnebenkosten verschwinden.

Die Reform hat erhebliche Auswirkungen auch auf den mittelständischen Netzbetreiber aus Brandenburg an der Havel. Dazu hatte RFT-Kabel-Chef Stefan Tiemann bereits kritisch Stellung genommen, als Staatssekretär Benjamin Grimm den RFT-Standort in Neuruppin besuchte. Grimm ist Beauftragter für Medien und Digitalisierung im Land Brandenburg.

Die vom Bundestag beschlossene Gesetzesänderung, die in wenigen Tagen gilt, sieht die Abschaffung des „Nebenkostenprivilegs“ für Kabelgebühren vor. Das bedeutet: Hauseigentümer und Hausverwaltungen können nicht mehr wie bisher die Kabel-Kosten über die Betriebskostenabrechnung umlegen.

Auch wenn die Gesetzesänderung nach Angaben von Geschäftsführer Stefan Tiemann nicht allzu viele Mieter von Wohnblöcken und Mehrfamilienhäusern in Brandenburg an der Havel betrifft, kommt auch RFT Kabel nicht ungeschoren davon. Denn das Medienunternehmen bedient Kabelkunden nicht nur am Stammsitz, sondern auch in anderen Städten des Landes, namentlich in Bad Belzig, Potsdam und Neuruppin.

Kein Sammelinkasso mit WBG und Wobra

„Glücklicherweise sind wir nicht ganz so stark betroffen wie Kabelunternehmen im Westen Deutschlands“, sagt Stefan Tiemann. Dort gebe es zu etwa 90 Prozent Sammelinkasso, ziehen Vermieter die Kabelgebühren also über die Nebenkosten ein und leiten sie an die Kabelnetzbetreiber weiter. Im Osten und auch bei RFT sei das Verhältnis eher anders herum, also etwa 10:90.

Mit der WBG, der Wobra und anderen größeren Wohnungsunternehmen in Brandenburg an der Havel hat RFT Kabel den Angaben zufolge keine Sammelinkassovereinbarungen getroffen. Den Anschlussvertrag schließen die Nutzer also bei Bedarf mit RFT Kabel direkt ab.

Nur einige private Vermieter von Wohneinheiten in der Stadt legen demnach die Kabel-Kosten über die Betriebskostenabrechnung auf alle Hausbewohner um und leiten sie dann an RFT Kabel weiter.

RFT baut das Brandenburgnetz aus. Quelle: Ines John

Auch RFT Kabel muss damit rechnen, dass durch das geänderte Gesetz in absehbarer Zukunft Kunden und Einnahmen verloren gehen. „Unsere Verbände prüfen, ob das eingeräumte entschädigungslose Sonderkündigungsrecht rechtmäßig ist“, sagt der RFT-Chef und fügt hinzu: „Wenn Unternehmen mit einer zehnjährigen Laufzeit kalkulieren und plötzlich fünf Jahre fehlen, grenzt das an Enteignung.“

Zudem wird enormer Aufwand entstehen für RFT und andere Dienstleister. Denn bei der bisherigen Nebenkostenregelung mussten sie weit weniger tun. Künftig müssten sie erst einmal in Erfahrung bringen, welche Mieter in einem Haus leben, um dann mit ihnen eventuell Einzelverträge abschließen.

Inhalt und Sinn der Gesetzesnovelle Das bisherige Telekommunikationsgesetz gestattet Eigentümern von Mehrfamilienhäusern, Kabelgebühren über die Nebenkosten mit abzurechnen. Die Politik hat die Kabelgebühren aus den Nebenkosten gestrichen. Spätestens nach einer Übergangsfrist bis 30. Juni 2024 können Mieter ihre Fernsehempfangsart frei wählen. Bislang müssen sie auch dann für den gemeinschaftlichen Kabelanschluss zahlen, wenn sie ihn nicht nutzen. Denn Wohnungsgesellschaften und Hausverwaltungen haben oft sogenannte Sammelverträge (Mehrnutzerverträge) mit Kabelnetzbetreibern abgeschlossen. Die Abrechnung geht dann über ein Sammelinkasso: Mieter zahlen an den Vermieter und der leitet das Geld an den Kabelnetzbetreiber weiter. Die Politik reagiert mit der Gesetzesnovelle auf veränderte Zeiten und Sehgewohnheiten. Die Fernsehübertragung ist mittlerweile komplett digital und es gibt auch neue Verbreitungswege, wie beispielsweise Fernsehen über das Internet. Der Umstieg auf andere Versorgungsarten soll erleichtert werden. Wer keinen Kabelanschluss möchte, soll darauf verzichten können, ohne womöglich doppelt bezahlen zu müssen: einmal für den Kabel- und einmal für den Internetempfang.

Der RFT-Geschäftsführer hat den Staatssekretär der Landesregierung nachdrücklich darauf hingewiesen, was geschieht, wenn Gestattungsverträge mit der Wohnungswirtschaft nicht mehr in der bisherigen Form geschlossen werden dürfen und ältere Verträge ungültig werden.

Eine Refinanzierung für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau der RFT Kabel sei somit erheblich erschwert, erklärt Tiemann. Er spricht Grimm gegenüber von einem Rückschlag für die Digitalisierung auch des Landes Brandenburg.

„Gesetz beschleunigt Glasfaserausbau nicht“

Stefan Tiemann: „Es steht zu befürchten, dass das Gesetz in seiner jetzigen Fassung den Brandenburgischen Glasfaserausbau vermutlich nicht beschleunigen wird und zur Existenzbedrohung für mittelständische Netzbetreiber führen kann.“

Der RFT-Chef hat Verständnis dafür, dass nicht mehr jeder Mieter einen Kabelfernsehanschluss nutzen und bezahlen will, wenn er ohnehin nur im Internet streamt. Wer nur online leben will, sollte bei Sammelinkasso ein „Opt-out-Recht“ erhalten, fordert Tiemann.

Damit gemeint ist die Möglichkeit, Kabelempfang und die damit verbunden Kosten abwählen zu können. Der RFT-Chef bedauert, dass der von ihm vertretene Vorschlag politisch nicht gewollt sei.

Von Jürgen Lauterbach