Brandenburg/H

Der Blitzer von Netzen auf der Autobahn A2 macht nicht nur Autofahrer närrisch, die bei freier Bahn an dieser Stelle nicht mit Tempo 80 rechnen, einen Moment lang unaufmerksam sind, prompt in die Bußgeld-Falle tappen und wegen erheblicher Tempoüberschreitung womöglich sogar ihren Führerschein abgeben wollen.

Fünf Wege zu Freispruch oder Milde Wo Tempo 80 wie kurz vor der Abfahrt Netzen in Richtung Berlin gilt, der Autofahrer aber mit – nach Toleranzabzug – 121 Stundenkilometern oder mehr erwischt wird, ist normalerweise ein Fahrverbot von einem Monat die Folge. Wer etwas Glück, einen findigen Anwalt oder am besten beides zusammen hat, kann aus der Nummer rauskommen. Hier die Strategien: 1. Bestreiten, gefahren zu sein. Mitunter sind die Fotos der Messgeräte so undeutlich, dass der Fahrer nicht eindeutig zu erkennen ist. Der Richter schaut sich das zur Verfügung stehende Fotomaterial an. Dann muss sich der beschuldigte Fahrer im Gerichtssaal so hinstellen, dass der Richter ihn in Augenschein nehmen und sein Aussehen mit dem Foto aus dem Gerät vergleichen kann. Bestehen Zweifel bei der Identifizierung, kann das Pendel zugunsten des Fahrers ausschlagen. 2. Beschilderung. Die Schilderfolge auf der Autobahn war in der ersten Zeit der geänderten Regelung widersprüchlich und verwirrend, also vor allem im August und September 2018. 3. Fehleranfällige Messgeräte. Verwendet wird an der Stelle das Messgerät ES 3.0, das nach dem Prinzip der Weg-Zeit-Messung die Geschwindigkeit erfasst. Fehler können zum Beispiel bei dem Verwenden des Leitkegels passieren oder bei der Dokumentation der Messung. Womöglich ist auch etwas mit dem Eichschein nicht in Ordnung. 4. Beschaffenheit der Autobahn. Die dreispurige A2 ist im Tempo-80-Streckenabschnitt baustellenfrei, man fährt relativ komfortabel, große Unebenheiten gibt es nicht. Richter können unter Umständen Verständnis für ein sogenanntes Augenblicksversagen aufbringen. Das erspart dem Fahrer nicht das Bußgeld, womöglich aber das verhängte Fahrverbot. 5. Person des Fahrers. Es hilft, wenn der Fahrer oder die Fahrerin längere Zeit keinen Eintrag im Verkehrsregister haben. Wer als nicht vorbelasteter Fahrer einen einmaligen Fehler macht, kann auf Nachsicht hoffen. Unter Umständen sogar bei der Höhe des Bußgeldes. Wer unbescholten ist und bei einem Fahrverbot womöglich seinen Job verlieren würde, kann ebenfalls auf Milde hoffen.

Die sprunghaft gestiegene Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren wirkt sich inzwischen auch deutlich auf den Geschäftsbetrieb des Amtsgerichts Brandenburg/Havel aus.

„Wir brauchen ein bis anderthalb Richter mehr, um die Menge der Verfahren zu bewältigen“, sagt Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van Lessen.

Die Liste der Bußgeldverfahren an einem Tag bei einem Richter im Amtsgericht Brandenburg/ Havel.

Für das vergangene Jahr weist die Prozess-Statistik des Amtsgerichts in der Magdeburger Straße gut 2400 Bußgeldsachen aus. In diesem Jahr dürften es fast doppelt so viele werden, nämlich hochgerechnet fast 4600.

Bußgeldverfahren gehören zwar zu den Aufgaben von Richtern eines jeden Amtsgerichts. Doch seit der Blitzer Tausende von Autofahrern am „Kilometer 9,8 Werder“ auf der Autobahn trifft und Tausende auch Widerspruch einlegen gegen Bußgeld, Punkte und Fahrverbote, bearbeitet das Brandenburger Gericht solche Fälle in außergewöhnlicher Fülle.

Nicht nur die Richter sind erheblich belastet. Auch den mittleren Dienst trifft die fast doppelt so hohe Zahl von Gerichtsakten. „Die Terminlage ist in der Folge schlechter geworden“, berichtet Adelheid van Lessen. „Früher haben wir Termine in zwei Monaten vergeben, jetzt brauchen wir länger.“

Dünne Personaldecke

Die Direktorin weiß zu schätzen, dass das Land junge Richter einstellt und auch ihr Gericht davon profitiert. Doch am Ende des Tages bleibt eine Unterbesetzung, weil von den rund 20 Richtern auf dem Papier mehrere für längere Zeit abgeordnet sind ans Landgericht oder ins Ministerium. Für die anfallende Arbeit des Tagesgeschäfts stehen sie daher nicht zur Verfügung.

Ein Ende der Prozesshäufung wegen des Netzener Blitzers ist kaum absehbar. Des Richters Leid ist des Anwalts Freud. Der Blitzer schafft Arbeit für Rechtsanwälte.

Anwälte werben offensiv

Kanzleien vor allem aus Berlin werben offensiv um Mandanten, die am Messplatz „Kilometer 9,8 Werder“ geblitzt worden sind. Sie lesen die Schnellfahrer von der A2 im Internet auf und machen ihnen Hoffnung, vor Gericht mit Erfolg zu bestehen.

„Wir kennen die Messstelle, das Messgerät und die zuständigen Behörden“, schreibt ein Anwaltsbüro zum Beispiel. Tatsächlich sind Widersprüche vor dem Amtsgericht nicht von vornherein aussichtslos. Daher übernehmen auch Rechtsschutzversicherungen die Kosten des Verfahrens.

Schwachstellen

Mögliche Ansatzpunkte und Schwachstellen sind die Beschilderung und die Messtechnik. Aber es gibt auch andere Chancen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und den Führerschein zu behalten (s. Info-Kasten).

Die personelle Besetzung des Amtsgerichtes ist nicht nur wegen des Netzener Blitzers derzeit eng. Verschärfend hinzu kommt, dass auch in Zivil-, Familien- und Strafsachen mit deutlichen Steigerungen der Fallzahlen in diesem Jahr zu rechnen ist. Das macht es noch enger, sagt Adelheid van Lessen.

Allerdings stellt die Direktorin klar, dass bei den Strafverfahren mit Ausländern kein Anstieg zu verzeichnen sei.

