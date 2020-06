Brandenburg/H

Die Nachricht hatte kurz vor Weihnachten 2019 für Schlagzeilen gesorgt. Der Automobilhersteller Tesla meldet seine Firmenadresse in Brandenburg/Havel an, genauer gesagt in der Brandenburger Allee in Kirchmöser-West.

Im Bundesanzeiger steht die Firma, die ihre Autoproduktion in Grünheide ( Landkreis Oder-Spree) aufbaut, unter dem Namen Tesla Manufacturing Brandenburg SE.

Minister gibt Umzug bekannt

Am Donnerstag hat Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) bekannt gegeben, dass der Autohersteller mit seinem Firmensitz von Brandenburg/Havel nach Grünheide umziehe. Das berichtet die Märkische Oder-Zeitung (MOZ). Damit ist das Tesla-Kapitel in Kirchmöser offenbar Geschichte.

Steinbach hatte am Donnerstag überraschend an der Sitzung der Gemeindevertretung von Grünheide teilgenommen, dem Ort in Flughafennähe, an der Tesla-Chef seine Autoproduktion aufbauen will.

Tesla Straße statt Brandenburger Allee

Tesla Straße 1 lautet die Adresse der geplanten Gigafactory in Grünheide, wie die MOZ schreibt. Denn die Gemeindevertreter von Grünheide haben den beiden Trassen, die von der Landesstraße in Freienbrink ins Baugebiet des US-amerikanischen Automobilbauers führen, den Namen Tesla gegeben.

Mit der Straßenbenennung werde der Umzug der Firma einhergehen und damit sei „auch die Zahlung der Gewerbesteuer geregelt“, zitiert die MOZ den Wirtschaftsminister. Die Hoffnung auf Gewerbesteuereinnahmen von Tesla kann die Stadt Brandenburg somit begraben.

Die vorherige Firmenadresse in der Brandenburger Allee gehörte zu einer Haushälfte, die sich in Privatbesitz befindet. Dort ist ein Rechtsanwalt und Steuerberater tätig.

Gemutmaßt wurde, dass der US-amerikanischen Firma die Adresse im Brandenburger Ortsteil gefallen hat, die so viel Brandenburg enthält.

