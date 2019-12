Tesla wählt als Firmensitz Kirchmöser – Hauseigentümerin und Ministerium wissen von nichts

Brandenburg/H

Der US-amerikanische Elektro-Autobauers Tesla nimmt seinen Firmensitz ausgerechnet im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser, im Haus gleich neben der früheren Wirkungsstätte des ehemaligen Bundesminister Günther Krause. Das lässt aufhorchen.

Dass nun Jubelschreie durch das Land Brandenburg hallen, ist nicht festzustellen. Dem Wirtschaftsministerium in Potsdam liegen dazu keine Informationen vor, sagt Sprecherin Andrea Beyerlein.

Die „Welt“, die MAZ, „Wall-Street-online“ und andere hatten berichtet, dass für die Ansiedlung der geplanten Großfabrik des US-amerikanischen Elektro-Autobauers Tesla in Grünheide ( Oder-Spree) eine eigene Aktiengesellschaft nach europäischem Recht gegründet worden sei.

Das Haus bewohnt eine Ärztin

Dem Bundesanzeiger zufolge trägt die Firma den Namen Tesla Manufacturing Brandenburg SE und gehört dem in den Niederlanden ansässigen Tochterunternehmen Tesla International B. V. Der Sitz der neuen Gesellschaft, so heißt es, sei die Brandenburger Allee 4 in Brandenburg/Havel.

Die Haushälfte einer Brandenburger Ärztin hat der Tesla-Konzern als Brandenburger Firmensitz erkoren. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die in Kirchmöser-West gelegene Haushälfte befindet sich ganz in der Nähe des Seegartens und gehört der in Plaue tätigen Ärztin Yvonne Höfer. Und die weiß gar nichts von ihrem Glück. „Ich habe davon keine Ahnung, gibt es denn eine zweite Brandenburger Allee 4 in der Stadt?“, fragt die Eigentümerin.

Yvonne Höfer bewohnt das Haus selbst mit ihrem Mann. „Ich habe auch vor, dort wohnen zu bleiben“, versichert die Ärztin.

Firma residiert noch in Düsseldorf

Die Firma existiert ohnehin noch nicht in Brandenburg/Havel, sondern in Düsseldorf, wo sie beim zuständigen Amtsgericht unter der Handelsregisternummer HRB 87636 geführt wird. Aber zeitnah wird der Sitz verlegt, berichtet die dortige Sprecherin.

Also doch die Nachbarschaft zur Hausnummer 2, der Villa, in der Bundesminister a.D. Günther Krause einst mit seiner Unternehmensberatung IBP tätig wurde, ehe die Firma insolvent wurde?

Rechtsanwalt sagt nichts dazu

Eine Erklärung bleibt zur Aufklärung des Sachverhalts übrig. Der Brandenburger Rechtsanwalt Michael Dettmann hat seine Adresse in der Brandenburger Allee 4. Die Tesla Manufacturing Brandenburg SE könnte ihren Geschäftssitz bei ihm genommen haben, vorerst als Briefkastenfirma an einer Adresse mit ganz viel Brandenburg im Briefkopf.

Der Rechtsanwalt gibt zu dem Thema keine Auskunft.

Von Jürgen Lauterbach