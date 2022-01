Brandenburg/H

In Brandenburger Kitas und Krippen startet eine Corona-Testpflicht in Kitas und Krippen. Eltern und Erzieher sind verunsichert, weil viele Details fehlen. Bislang ist klar, dass Kinder ab einem Jahr zweimal pro Woche getestet werden sollen.

Informationen fehlen

„Wir sitzen in der Warteschleife, weil uns die Informationen fehlen. Wir werden es im Arbeitsalltag nicht schaffen, die Kinder selbst zu testen. Weil keiner weiß, wie es weitergeht, brauchen wir klare Pläne und Ansagen“, sagt Bettina Rabe von der Kita „Wellenreiter“ am Trauerberg.

Kita-Leiterin Bettina Rabe setzt schon auf freiwillige Corona-Tests. Quelle: André Großmann

Sie betont, dass die Corona-Tests für die 135 Kinder im Kindergarten und die 82 Knirpse im Hort „praktikabel umsetzbar“ sein müssen. Für sie wären die sogenannten Lolli-Tests, bei dem die Kinder das Stäbchen im Mund haben oder eine Testung durch die Eltern zu Hause die beste Lösung.

Hohe Nachfrage

Für Brandenburger Erzieher gilt bei der Arbeit die 3G-Regel, Bettina Rabe setzt auf freiwillige Tests für ihre Mitarbeiter und die Kinder. So können Eltern Tests für ihren Nachwuchs mitnehmen, wenn diese Erkältungssymptome haben oder Kontakt zu Infizierten hatten. „Das funktioniert bislang gut und der Bedarf ist da“, sagt Rabe. Neue Tests muss sie beim Träger, dem Landessportbund Brandenburg (LSB) bestellen.

Test-Kits sollen laut den bisherigen Plänen der Landespolitik über Landkreise und Kita-Träger dezentral besorgt werden – zunächst bis Ende März. Das war zuletzt umstritten, das Finanzministerium hatte eine pauschale Kostenerstattung durch das Land zugesagt.

Eltern mit Lob und Kritik

Mutter Anne Rohde hat ihren vierjährigen Sohn Ben in der Kita „Wellenreiter“. Sie freut sich auf die Testpflicht. „Ich bin immer für das Testen, denn so lassen sich Infektionen besser ausschließen. Weil die Erzieher in der Pandemie im Dauerstress sind, würde ich es auch begrüßen, wenn wir als Eltern die Kinder testen, für das Ergebnis unterschreiben und den Zettel anschließend in der Kita abgeben“, sagt die 31-Jährige.

Vater Enrico Triebel spricht von einem Schnellschuss, er kritisiert die Entscheidung für eine Testpflicht. Für ihn haben die Politiker die Feiertage über Weihnachten und Neujahr verschlafen und zu langsam gehandelt.

„Die Testpflicht ist einfach nicht durchdacht. „Was ist mit den Kindern, die positiv sind? Dort sind es die Eltern, die zu Hause in Quarantäne bleiben müssen. Auf der anderen Seite wird eine Verkürzung der Quarantäne erwogen, weil nicht genug Personal da ist. Wann kommt endlich eine tragende Strategie“, sagt er. Für ihn sind die Eltern die Leidtragenden. Er befürchtet, dass sie aus Angst vor Konsequenzen beim Arbeitgeber ein negatives Testergebnis eintragen und abgeben, statt zu Hause in Quarantäne zu bleiben.

Kirsten Schwarz leitet die Kita „Klein und Groß“ im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Sie wartet auf Informationen vom Jugendamt und hat um die 1000 Tests in der Einrichtung. „Bei 250 Kindern könnten wir also sofort mit den Tests beginnen, wir brauchen aber Klarheit“, sagt sie.

Vorbereitungen beim DRK

DRK-Chef Andreas Griebel hat mit der Testpflicht in Kitas gerechnet und deshalb investiert. „Im Dezember haben wir um die 10.000 Tests gekauft, heute wäre das sicher schwierig. Wir brauchen sie aber auch, weil wir in neun Kindertagesstätten pro Woche um die 1000 Tests ausgeben müssen.

DRK-Chef Andreas Griebel hat schon Schnelltests organisiert. Quelle: Rüdiger Böhme

Wir sind vorbereitet und müssen nur noch erfahren, wann es los geht“, sagt er der MAZ. Auch Griebel befürwortet, dass Eltern die Tests zu Hause durchführen. „Die Tests vor Ort wären logistisch kaum machbar, dann würden die Kinder vor den Kitas Schlange stehen“, sagt er.

Ärger befürchtet

Wie es weitergeht, bleibt weiter unklar. Denn bislang liegt noch nicht mal ein Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung vor. Eine MAZ-Anfrage zum Start der Tests hat die Pressestelle des Bildungsministeriums noch nicht beantwortet.

Für die Brandenburgerin Anne Rohde steht jetzt schon fest, dass viele Eltern die Testpflicht ablehnen. „Es wird sicher ein riesen Theater geben, weil einige Eltern am Morgen kaum die Zeit dafür haben oder Tests in der Nase für Kinder ablehnen. Ich hoffe aber auf mehr Tests. Nur so sind wir sicherer im Alltag“, sagt sie.

