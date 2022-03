Teuer wie nie: Steigende Benzinpreise machen Brandenburger Autofahrer wütend

Brandenburg/H

Die Benzinpreise steigen weiter und das macht Brandenburger Autofahrer wütend. Ronny Schneider sieht, dass der Liter Diesel bei Shell in der Potsdamer Straße über 1,99 und der Liter Super über 2,08 Euro kostet und kann es nicht fassen.

An der Shell-Tankstelle in der Potsdamer Straße ist Freitagmorgen kaum etwas los. Quelle: André Großmann

Wütende Autofahrer

Denn er ist auf sein Auto angewiesen und fährt jeden Morgen zu seinem Job vom Görden nach Rietz. Pro Tag pendelt er also mindestens 22 Kilometer, durch die vielen Baustellen auf seinem Weg durch die Stadt verbraucht er aber mehr Sprit als sonst. Eine Alternative sieht er bislang noch nicht. „Meine Arbeitsstelle ist schwer bis gar nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Diese Preisentwicklung ist unmenschlich. Das kann einige Menschen auf Dauer in die Armut treiben“, sagt der 43-Jährige.

Schneider kritisiert, dass Autofahrer in Deutschland mehr Steuern zahlen müssen, als in anderen Nationen. So fallen laut dem Automobilclub von Deutschland (AvD) für jeden Liter Super mindestens 65 Cent Energiesteuer an, bei Diesel sind es 47 Cent. Ronny Schneider tankt im Monat zweimal. Bis vor kurzem zahlte er 60 Euro für eine Füllung, jetzt sind es schon bis zu 105 Euro. Das Werbeschild mit dem Spruch „Deutschland hat die Energie zur Wende, jetzt CO² ausgleichen“ neben den Preisen an der Zapfsäule sieht er daher als schlechten Witz.

Preise explodieren

Vor genau einem Jahr lag der Preis für den Liter Diesel in Brandenburg an der Havel bei 1,44 und für den Liter Super bei 1,60 Euro, da war Christin Willnat noch in der Fahrschule. Sie hat ihren Führerschein seit dem 29. Juli 2021, als der Liter Diesel noch 1,43 Euro kostete. Jetzt ist er aber 56 Cent teurer. „Der Preisanstieg ist extrem. Ich schaue, wann und wo Diesel am günstigsten ist und fahre dann tanken. Ich weiß aber nicht, wie lange das noch so geht. Gefühlt wird durch die Inflation alles teurer“, sagt die Brandenburgerin. Sollte der Preis weiter steigen, lässt die Fahranfängerin das Auto stehen und setzt sich auf ihr Rad. Sie befürchtet, dass die Benzinpreise vor allem wegen dem Krieg gegen die Ukraine steigen und sieht noch kein Ende. Willnat glaubt aber an eine Energiewende und will, dass die Politik weiter auf erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge umsteigt. „Doch dafür muss in der Stadt noch viel passieren und erst mal die Infrastruktur weiter ausgebaut werden“, sagt sie der MAZ.

Der Allgemeine Deutsche Automobil Club (ADAC) empfiehlt Autofahrern, die Benzinpreise vor jeder Fahrt auf Webseiten wie „Ich tanke“, “Clever tanken“ zu vergleichen. Hier und bei Spritspar-Apps sehen Nutzer die Preise im gesamten Stadtgebiet. Zusätzlich gilt die Empfehlung, zwischen 18 und 22 Uhr zu tanken.

Von André Großmann