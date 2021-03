Bad Belzig/Brandenburg/Havel

Last-Minute-Termine, Prosecco zum Mitnehmen und besondere Winterschnäppchen: Der Textil-Einzelhandel startet mit den neuen Kollektionen und Termin-Shopping. Einige Kunden konnten es kaum erwarten und nutzen auch die Chance, ein wenig Winterschlussverkauf nachzuholen. Ein Blick in die Boutiquen und Modehäuser von der Havel bis in den Hohen Fläming.

Ein Ehepaar hat in Bad Belzig die Chance genutzt, um sich in der der Innenstadt noch mit ein paar Überbleibseln der Wintermode einzudecken. Vier Pullover und eine Winterjacke gingen bei Ellen Ehle, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses, noch über den Tisch. „Wir werden ein Großteil einlagern. Zum Teil haben die Lieferanten auch Ware zurückgenommen“, erzählt Ehle über die jetzt schwierig an Mann und Frau zu bringenden dicken Winterklamotten. Da es aktuell rund um die Kurstadt nur ein paar Grad über Null sind, gingen Pullis und auch die ein oder andere mollige Jacke aber noch ganz gut.

Gleiches kann auch Simone Lüdicke, Inhaberin des Geschäftes „Cash-Jeans-Streetwear“ in der Straße der Einheit berichten. Kundin Martina Thiele hat es an diesem ersten Shopping-Termin nach dem Lockdown aber auf ein Jeans abgesehen. „Ich habe sehr lange darauf gewartet und freue mich, dass ich jetzt in der Innenstadt einkaufen kann“, sagt sie. Online-Bestellungen sind gerade bei Textilien, die sitzen müssen wie eine zweite Haut, ziemlich unpraktisch, findet sie. Und siehe da, nach ein paar Modellen ist die perfekte Jeans gefunden. Win-win also.

Kundin Martina Thiele (l.) lässt sich von Simone Lüdicke beraten. Quelle: Natalie Preißler

„Es ist schön, endlich wieder Kunden in den Laden bitten zu können und zu beraten“, freut sich Lüdicke, die am Verkaufstresen die Kontaktverfolgungs-Dokumente platziert hat. Da ihr Geschäft nur 40 Quadratmeter hat, ist das genaue Timing ein Muss, um die neue Landesverordnung umsetzen zu können, wonach nur ein Kunde auf 40 Quadratmeter bedient werden darf. Das Online-Shopping sei für Lüdickes Geschäft im Lockdown keine Option gewesen. „Click and Collect“ habe sich bei Stammkunden aber ganz gut gemacht. Doch die Freude über die bedingte Öffnung bleibt verhalten: „Ich denke es wird ein eher schwieriges Jahr. Ich hoffe nur, dass der Testlauf in den nächsten 14 Tagen sich bewährt und weitere Lockerungen zulässt.“

Im Kirchmöser knallten am Montagnachmittag die Sektkorken bei „Klamotta“. Und auch die Kunden dürfen sich über einen Prosecco zum Mitnehmen in der Einkaufstüte freuen. Zwei Kunden haben hier die Möglichkeit, sich gleichzeitig umzuschauen. „ Wir haben für den Nachmittag viele Anmeldungen. Und auch am Vormittag mussten wir einige spontane Besucher bitten, noch eine Runde um den Block zu drehen“, freut sich Inhaberin Sophie-Eliesa Gatermann über die positive Resonanz. Auch im Brandenburger Ortsteil hängen vereinzelt noch Winterteile an den Kleiderstangen. Aber das „Klamotta“-Team ist sich sicher, dass auch diese für den halben Preis bald einen neuen Träger haben werden.

Zur Galerie So läuft Termin-Shopping im Fläming und an der Havel.

Während in Kirchmöser ein Kommen und Gehen herrscht, hat sich Simone Kuchar dran gemacht, die Stammkunden in der Havelstadt-Boutique für Damenmoden „Liberty“ mit einem Anruf zu überraschen und zu erklären, wie das Shopping ab Mittwoch vor Ort funktioniert. Die Ladentür steht dennoch schon mal offen, Listen zum Eintragen sind bereits ausgelegt. Ein großer Teil der Winterware ist bei der Kette mit deutschlandweit 106 Filialen schon online verkauft worden. Für den Rest werden Rabatte bis zu 50 Prozent vielleicht noch den ein oder anderen Kunden überzeugen.

Auch in Lüdickes Geschäft in Bad Belzig finden sich so einige Ecken mit Schnäppchen: „Ein Teil werden wir einlagern, was nicht mehr verkäuflich ist, könnte zum Beispiel gespendet werden“, erklärt Lüdicke. Ein dünner Pullover lässt sich doch aber auch gut an ersten sonnigen Frühjahrstagen tragen.

Hinweisschilder in der Bad Belziger Innenstadt sollen die Kunden zum regionalen Einkauf überreden. Quelle: Natalie Preißler

An vielen Bekleidungsgeschäften ist die Handhabe des Termin-Shoppings erklärt. Dennoch wollen die Händler ihre Kunden auch mit Aufstellern über die Möglichkeit informieren. „Einige schauen sich die neuen Regelungen gar nicht so genau an. Es wäre schade, wenn diese nicht abgeholt werden“, sagt Ehle.

Bei „Klamotta“ gehen indes die nächsten Kunden vor dem Geschäft auf und ab. Mal wird etwas in der Tüte dem Kunden davor an die Hand gereicht, mal wird um Geduld gebeten. Fest steht aber, auch die Kunden haben das Shopping vermisst. „Ich schaue dann bald wieder durch die Fensterscheibe und melde mich, wenn ich etwas Schönes entdecke“, kündigt Stammkundin Ines Kuhs an. Sie hatte an diesem Montag keinen Termin, hat aber die Chance genutzt, das „Last-Minute“-Angebot zu nutzen, wenn gerade Platz für einen Kunden im Geschäft ist.

Von Natalie Preißler