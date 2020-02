Thank You for the Music - Extra Chor begeistert in Pritzerbe

Pritzerbe

Das gab es noch nie vom Extra Chor zu hören: ein großes Potpourri mit den schönsten Musiknummern aus der „Csárdasfürstin“. Für ihren ersten Auftritt im neuen Kalenderjahr ließen die singenden Damen und Herren am Sonntag die über 150 Zuhörer im Haus der Begegnung wissen, dass ganz ohne Weiber auch in Pritzerbe die Chose nicht geht. Bei so viel vorgetragener Lebensfreude war es für die umjubelten Gäste aus Brandenburg ein Leichtes es den Schwalben nachzumachen und wie tausend kleine Englein zu singen.

Ein volles Haus der Begegnung beim Auftritt des Extra Chors. Quelle: Frank Bürstenbinder

Chorleiter Karsten Drewing war überwältigt von der herzlichen Aufnahme in Pritzerbe. Nicht zum ersten Mal war der als Gesangslehrer an der Brandenburger Musikschule „ Vicco von Bülow“ tätige Wahlberliner mit dem Extra Chor im Havelstädtchen zu Gast. Und wieder mit einer Premiere auf der Bühne. Diesmal war es ein Schnelldurchlauf durch drei Akte von Emmerich Kálmáns erfolgreichster Operette.

Stimmung sprang über

Vor ein paar Jahren löste ein Medley mit bekannten Abba-Hits Begeisterungsstürme in Pritzerbe aus. Für den Extra-Chor war es Ehrensache noch einmal Lieder aus dem poppigen Mamma-Mia-Füllhorn über die Fans auszuschütten. Plötzlich tauchten auf der Bühne bei Dancing Queen und Waterloo glitzernde Disco-Hüte und bunte Stirnbänder auf. Die Stimmung sprang über. Auf wundersame Weise waren alle Menschen im restlos ausverkauften Saal um 40 Jahre jünger. Thank You for the Music!

Der Extra Chor bei seinem Auftritt in Pritzerbe. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zuvor erfreute der Extra Chor seine treuen Freunde zwischen Havel und Beetzsee mit einem Medley, das ins „Weisse Rössl“ führte. Mit soviel Freude gesungen, als wäre der Wolfgangsee und das Salzkammergut zum Greifen nah. Die Havel ist zwar nicht so schön blau wie die Donau bei Wien. Doch für ein paar Minuten gelang es anschließend Chorleiter Drewing mit seinem Ensemble Pritzerbe in die Welt des Walzers zu versetzen. Nicht nur ein „kleenes Stückchen Glück“ hatte das Publikum, als der Extra Chor eine musikalische Reise durch „My fair Lady“ unternahm. Ein Ohrwurm nach dem anderen brachten die Sänger zu Gehör. Und das Schönste: pfeifen können die auch.

Von Frank Bürstenbinder