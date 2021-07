Brandenburg/H

Zugegeben, es ist nicht auf den allerersten Blick erkennbar – doch ein Gebäude im Theaterkomplex ist reine DDR-Moderne und ein schönes Zeugnis einstiger Architektur. Das Magazingebäude, das unter anderem die Probebühne beherbergt, stammt aus den 1970er-Jahren und wird charakterisiert durch das VT-Faltendach.

Spannweiten bis 24 Meter

Die Abkürzung steht für „vorgefertigte, trapezförmige Faltwerkträger“. VT-Falten können große Spannweiten bis zu 24 Metern überbrücken, sind tragfähig und stabil können zudem kombiniert werden. Schöne und bekannte Beispiele für derlei Dachkonstruktionen sind die Schwimmhallen Fischerinsel in Berlin oder Steinstraße in Dresden.

Hennigsdorfer Spannstahl

Doch das Dach am Theatermagazin macht gerade Probleme. Das größte ist noch nicht einmal, dass die Spannbetonkonstruktion mit dem „Hennigsdorfer Stahl“ bewehrt und sie deshalb für Spannungsrisskorrosion anfällig ist wie die gerade verschwundene Brücke am Altstadt-Bahnhof oder die demnächst zu ersetzende Quenzbrücke. Das wird ganz gut überwacht, noch gibt es keine Anzeichen für größere Materialermüdung, sagt Peter Krumrey, der beim kommunalen Immobilienbetrieb GLM für das Unterhalten der Gebäude zuständig ist. „Wir haben an den Stößen und Kanten ein paar Abplatzungen, aber bislang gibt es keine größere Schäden.“

Das Dach des Magazins am Brandenburger Theater wird verändert, damit es dem Regen besser standhält. Quelle: Lutz Tinius

Entwässerungsproblem ist größer

Die würde man sehen, wenn die Dachhaut und das Dämmmaterial abgenommen sind. Das größere Problem ist die Dachentwässerung, diese setzt sich ständig zu, weil die Ablässe zu klein sind. Das würde bei Starkregen zu einem Problem führen, weil mit dem vielen Wasser auch zu viel Gewicht auf dem Dach lasten würde, erläutert Architekt Lutz Tinius.

Regenwasser geht nun nach außen

„Bislang wurde nach innen entwässert, das drehen wir aber um und leiten das Regenwasser nach außen.“ Die langen trapezförmigen Falten waren bisher etwas zu Mitte geigt, am tiefsten Punkt gab es die Einlässe für den Transport des Wassers in den Boden.

Konstruktion bleibt sichtbar

Jetzt werden bei den anstehenden Arbeiten die Dachhaut aus Bitumenpappe sowie das Dämmmaterial abgenommen. Dann wird die neue Dämmung so geschichtet, dass sie faktisch in der Mitte am dicksten ist und nach außen hin abnimmt, dass ein leichtes Gefälle entsteht. Das Dämmmaterial ist ohnehin nur fünf bis acht Zentimeter stark. Neue Regenrinnen werden vorgesetzt. „Wir machen das allerdings so, dass die grazile Dachkonstruktion erkennbar bleibt, schließlich gibt es nicht nur einen funktionalen sondern auch einen gestalterischen Anspruch. Man wird auch nicht viel von den Befestigungen sehen. Es gibt eine klare Struktur, und die Zahl der Fallrohre ist auf das Nötigste begrenzt“, erläutert Tinius.

Das Dach des Magazins am Brandenburger Theater wird verändert, damit es dem Regen besser standhält – wie in dieser Visualisierung soll es nach dem Umbau aussehen. Quelle: Lutz Tinius

Wasser fällt auf den Boden

Wenn es dann beim Starkregen überläuft, sammelt sich das ganze Wasser nicht auf dem Dach, sondern kann über die Regenrinnen hinaus direkt auf den Boden fallen. Das wäre im Notfall das kleinere Übel.

1000 Quadratmeter Dachfläche

Genau 1000 Quadratmeter misst die Dachfläche, die zu beackern ist. Gerade erst wurden die Leistungen ausgeschrieben. Deswegen nennt Krumrey auch keine Zahl für die Kosten, mit denen intern bei GLM kalkuliert wird. Potentielle Anbieter sollen sich nicht daran orientieren und ihre Offerten anpassen können. Er bestätigt lediglich, dass es sich um einen „deutlich sechsstelligen“ Betrag handelt.

Arbeiten noch im Herbst

Noch in diesem Herbst sollen die Arbeiten erledigt sein, wenn sich eine Dachdecker-Firma findet, die zu einem akzeptablen Preis arbeitet. Selbstverständlich ist das nicht mehr angesichts rasant steigender Baupreise. Die Tiefbauverwaltung kann davon ein Lied singen. In diesem Jahr hat sie mindestens zwei Ausschreibungen aufheben und neu starten müssen, weil sich entweder keine Firma fand oder „Mondpreise“ aufgerufen wurden.

Von André Wirsing