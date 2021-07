Brandenburg an der Havel - Theater-Magazin: Wie die DDR-Moderne in Brandenburg an der Havel gerettet wird

Einst zierten grazile Faltwerk-Konstruktionen Hunderte Schwimmhallen, Kaufhallen und öffentliche Gebäude. Die grazilen Dächer zählten zur DDR-Moderne. Ein ähnliches Dach am Theater ist gefährdet.