Brandenburg/H

„All unsere Kräfte waren darauf gerichtet, im Juni die bekannte Rockoper ’Jesus Christ Superstar“ (JCS) im Theaterpark Premiere feiern zu lassen. Nach „Judas“ zu Beginn unserer Spielzeit wollten wir mit der Rockoper einen dramaturgischen Bogen zum Spielzeitausklang spannen“, schreibt der Theatersprecher Steffan Drotleff am Freitag. Doch nach Inkrafttreten der „Bundesnotbremse“ könne das BT „die Proben zwar realisieren, doch ob die Inzidenzzahlen, an die die Öffnung geknüpft ist, eine Premiere erlauben, ist mehr als fraglich geworden.“

„Neues Ziel ist Herbst“

Die Leitung des Brandenburger Theaters habe daher übereinstimmend beschlossen, die Premiere zu verschieben. „Neues Ziel ist der Herbst“, so Drottleff. „Das neue Bundesgesetz hat uns zur Entscheidung gebracht, das Projekt zu verschieben“, schreibt auch Frank Martin Widmaier, der künstlerische Leiter des BT. Es spricht viel dafür, dass das nicht die Wahrheit ist, was hier Drottleff und Widmaier der Öffentlichkeit unterzujubeln versuchen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am 22. April schreibt Theater-Geschäftsführerin Christine Flieger an Widmaier und sendet diese Mail auch an den Aufsichtsratschef Wolfgang Erlebach. Darin lässt sie Ärger und Ratlosigkeit freien Lauf. „Es stößt auf großes Unverständnis und Frustrationen, dass wir die MAZ lesen müssen, um an essenzielle und interne Informationen zu kommen“, klagt sie.

Die MAZ hatte zuvor berichtet, dass Widmaier noch im Juni das Musical JCS im Theaterpark aufführen werde, dafür 19 Leute brauche und mit Koste in Höhe von 120 .000 Euro rechne. Vom Projekt, das Drottleff jetzt als dramaturgischen Bogen der Spielzeit darstellt, hätten leitende Mitarbeiter des BT erstmals am 11. März bei einer Pressekonferenz erfahren, als die MAZ explizit weitere Pläne für die Spielzeit erfragte. Flieger: „Heute erfahre ich aus der MAZ, dass das Projekt 120.000 Euro kosten soll. Auch über die Besetzung können wir etwas aus der Zeitung lernen.“

Realisierbarkeit nicht geprüft

Gegenüber der Presse „Ankündigungen zu machen, ohne dass die interne Realisierbarkeit überhaupt sichergestellt ist, stößt bei mir auf Unverständnis.“ Bisher – Stand 22. April – habe es nur einen Proben- und Vorstellungsplan gegeben, den sie per E-Mail zu Wochenbeginn erhalten habe – „und den ich selbst weitergeleitet habe, um überhaupt eine Kommunikation herzustellen.“

Darüber hinaus „gab es anscheinend eine Bühnenbildbesprechung“, wonach ein Modell durch eine Dresdner Firma erstellt werde. Flieger: Es kann bezweifelt werden, dass das Bühnenbild bis zum Projektablauf geliefert werden wird.

Bisher gäbe es keine Disposition für Mai und Juni, obwohl die Dienstplanung und die Kurzarbeit den Vorlauf verlange. Die Technik kenne keine Bühnenanforderungen. Auch unklar: Wer ist wann am Haus? Es gäbe keine Besetzungsliste für Darsteller, Musiker, Dramaturgie, Regie, Kostüm, etc. Eine Konzeption liege ebenso wenig vor wie eine Kalkulation.

Mehrkosten nicht kalkuliert

Flieger fragt: Sind Mehrkosten für die pandemiegerechte Umsetzung kalkuliert? Aufführungsrechte geklärt? Die Beschaffung von Noten organisiert? Wie sieht die Regenvariante aus? Verträgt sich die Spielidee im Freien mit dem Einsatz der hauseigenen Technik? Ist die Veranstaltung – also Proben und Aufführungen – beim Ordnungsamt angemeldet?

Flieger ist klar: „Wir können relativ sicher davon ausgehen, dass es im Juni ein Veranstaltungsverbot – auch für den Außenbereich – geben wird.“ Trotzdem plane Widmaier „sieben Vorstellungen. Diese Option offen zu halten bedeutet für das BT, einen Bestuhlungsplan im Außenbereich zu erstellen, die Abgrenzung/Einfriedung eines eintrittspflichtigen Bereichs zu organisieren, eine Teststrategie für die Besucher zu erstellen sowie den Einlass und das Ticketing vorzubereiten.“ Was solle das kosten und „welchen Eintrittspreis hast du kalkuliert?“

Halbes Jahr Vorlauf – Minimum

Sich eine Musical-Produktion vorzunehmen, bedeute ohne Corona einen Planungsvorlauf von wenigstens einem halben Jahr. Die Mitarbeiter des BT würden aber 2,5 Wochen vor Probenbeginn keine wesentlichen Details kennen. „Das Projekt ist aus meiner Sicht nicht zu schaffen, ohne dabei in die Grauzone von Fahrlässigkeit, mangelnder Sorgfaltspflicht und möglicher Körperverletzung wegen der Verletzung von gebotenen Sicherheitsstandards auf dem Peak der dritten Pandemiewelle zu gelangen.“

Fahrlässigkeit, mangelnde Sorgfaltspflicht, Körperverletzung und eine vergessene Planung sind also die Gründe für die Absage des mit großem Bohei vor Wochen angekündigten Projektes. Und das, obwohl doch „all unsere Kräfte darauf gerichtet waren, im Juni die bekannte Rockoper ’Jesus Christ Superstar’ im Theaterpark Premiere feiern zu lassen“, wie Steffan Drottleff die „übereinstimmende Meinung“ der Theaterleitung beschreibt. Die Frage ist: Wie definiert man „all unsere Kräfte“?

Von Benno Rougk