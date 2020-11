Brandenburg an der Havel

Die Idee ist nicht neu: Schon in den vergangenen Jahren spielte die Theatergruppe der Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie Sonnensegel in der Adventszeit Weihnachtsgeschichten aus den Fenstern ihres historischen Fachwerkhauses in der Brandenburger Altstadt. Was damals auch Platzgründen geschuldet war, ist in diesem Jahr quasi Trend – soll es doch einen Corona-konformen Abstand zwischen den Theaterspielenden und den Passanten ermöglichen.

Kästner , Loriot und Weihnachtslieder

Zu drei verschiedenen Uhrzeiten soll das rund zehnminütige Fenstertheaterstück am 5. Dezember aufgeführt werden, wenn es die aktuellen Regelungen erlauben. Und dabei eine lustige und bewegungsvolle Collage mit Gesang und Gedichten sein, wie die Leiterin der Theatergruppe, Michelle Schmidt, ankündigt: „Es geht um Weihnachten zwischen Erich Kästner, Loriot und Weihnachtsliedern.“ Die Zuschauer können auf dem Gotthardtkirchplatz dem Spiel in den angestrahlten Fenstern der alten Lateinschule folgen. Noch stecke sie allerdings in der Planung, sagt Michelle Schmidt. Und könne sich auch vorstellen, für das Theaterpotpourri alle Fenster des historischen Galerie-Gebäudes zu nutzen. Schließlich liege der Abstand zwischen diesen passenderweise bei 1,50 Metern.

Vorfreude auf den Auftritt am Fenster

Die elfköpfige Theatergruppe mit Teilnehmerinnen zwischen acht und 13 Jahren ist in jedem Fall ein eingespieltes Team. Seit fünf Jahren seien manche der jungen Schauspielerinnen schon dabei, erzählt Michelle Schmidt. Viele freuten sich ziemlich auf den Auftritt am Fenster. Und die Gelegenheit, sich vor Publikum zu zeigen. Schließlich sei zum Beispiel ein eigentlich geplanter Auftritt bei den diesjährigen Schultheatertagen bereits ausgefallen.

Kleiner Weihnachtsverkauf in der Galerie

Ausfallen muss in diesem Jahr dann auch der schon traditionsreiche Weihnachtsmarkt der Galerie Sonnensegel. Auf dem Gotthardtkirchplatz wird es diesmal keine Verkaufsstände geben. Zuschauer des Fenstertheaters sollen sich hier großflächig verteilen. Ganz auf das vorweihnachtliche Geschenke­stöbern verzichten wollen die Sonnensegler aber nicht. Sie hoffen, am 4. und 5. Dezember einen kleinen Weihnachtsverkauf in der Galerie abhalten und viele Erzeugnisse aus den einzelnen Kursen präsentieren zu können.

Vom Lesezeichen bis zum Grafikkalender

„Wir haben vom Lesezeichen bis zum Grafikkalender etwas dabei“, sagt Sonnensegel-Leiter Matthias Frohl. Er hat ausgerechnet, dass nach derzeitigen Bestimmungen maximal 18 Personen zeitgleich in den Galerieräumen nach Weihnachtsgeschenken und Co. stöbern dürfen – und will daher auf kleine Gruppen setzen, die im Wechsel die handgemachten Weihnachtskarten, Künstlerplakate aus dem angeschlossenen Gutenberg-Druckladen und andere handgemachte Kleinigkeiten entdecken können. Fremdhändler werden diesmal allerdings nicht dabei sein. Stattdessen sollen einzelne Kleingruppen die Möglichkeit bekommen, die aktuelle Ausstellung bei einer Führung durch den Dachboden der Galerie kennenzulernen. Unter dem Titel „Mixtapes“ versammelt der Grafiker und Illustrator Thomas M. Müller hier zwar keine Lieblingsmusik. Der bildnerische Soundtrack des Professors an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und Illustrators etlicher Kinderbücher dürfte aber ebenfalls spannend sein.

Ob die geplante Veranstaltung stattfinden kann, erfahren Sie im Vorfeld unter www.sonnensegel-ev.de und telefonisch unter der Telefonnummer 03381/52 28 37.

Von Jessica Kliem