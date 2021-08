Michelsdorf

“Ehe ich euch zum Mann nehme, würde ich lieber sterben!“ Es passiert im vierten Akt als sich Graf Mückerich eine Abfuhr einhandelt. Die junge Gräfin Adelheid von der Schwarzfichte denkt nämlich nicht daran einem aufgeblasenen Galan ihr Herz zu schenken. Doch hinter dem Heiratsantrag steckt eine Drohung. Kann das ein gutes Ende nehmen? Freunde des ambitionierten Dorftheaters werden es am 14. August ab 20 Uhr erfahren. Dann bringt die Theatergruppe Michelsdorf noch einmal ihr Stück „Die Gräfin und die Biester“ auf die Bühne des Dorfgemeinschaftshauses.

In den Hauptrollen Daniel Hamnett als Graf Mückerich und Carolin Böttcher als Gräfin Adelheid von der Schwarzfichte. Aus dem Spiegelschrank schaut Walter Bohnert. Quelle: Chris Dohrmann

Doch vor dem großen Auftritt wartet jede Menge Arbeit auf die seit 2017 zusammengewachsene Laiengruppe. Wer sein Publikum 90 Minuten lang begeistern will, muss hart proben. Einmal in der Woche trifft sich die bunte Truppe nach Feierabend, um ungeschminkt jede Szene zu studieren. „Wo hakt es? Wo sind Schwachstellen?“, fragt Carolin Böttcher in die Runde. Die Bossin der „Gäng“, wie die Hobby-Schauspieler ihre Theatergruppe gerne selbst bezeichnen, schlüpft in die Rolle der unglücklich verliebten Gräfin. Der von ihr verschmähte Verehrer, gespielt von Daniel Hamnett, glaubt ernsthaft die Angebetete mit einem Kleid für sich einnehmen zu können. Da soll natürlich jede Position sitzen, darf kein Einsatz zu spät kommen und kein Dialog ins Stolpern geraten. Höchste Konzentration auch für Robert Schmidt an der Tontechnik bei den Musikeinspielern. Live kommt das Spiel mit Lichteffekten hinzu.

Gut und Böse in Michelsdorf

Sie arbeiten im Gesundheitswesen, sind Handwerker, Rentner oder Kriminalbeamte. Unter ihnen gibt es Ur-Michelsdorfer und Zugezogene. Für eine spannende Mischung der Charaktere sorgen witzige Typen, spontane Darsteller und eher nachdenkliche Akteure. Für sein Kostüm sorgt jeder selbst. Allen gemein unter dem Dach des Kultur- und Heimatvereins ist die Liebe zum Laienschauspiel zwischen Komödie und Tragik. „Jeder akzeptiert den anderen, wie er ist. Held oder Bösewicht – für jeden ist etwas dabei“, erklärt Walter Bohnert das Erfolgsgeheimnis einer eingeschworenen Truppe.

Michelsdorf spielt Theater

Ältestes Mitglied ist Helmut Maß. Mit 78 schlüpft er in die Rolle des Müllers Gustav Kauschke, den es auf dem Michelsdorfer Mühlenberg tatsächlich einmal gegeben hat. Nebenbei sorgt der Senior für die Bühnenausstattung, tischlert einen Spiegelschrank zusammen und bringt einen alten Handwagen auf Vordermann. Bei den Proben steht deshalb „Requisiteur“ auf dem Rücken seiner neongelben Warnweste. „Keine Ahnung, ob schauspielern jung hält. Aber ich habe eine Aufgabe“, sagte Maß der MAZ. Mit Begeisterung ist auch Marion Stegner als Dienstmagd dabei: „Beim ersten Stück zum Dorfjubiläum machten schon meine Tante und mein Onkel mit. Das wollte ich danach auch.“

Bei einer Probe für das Bühnenstück "Die Gräfin und die Biester". Quelle: Frank Bürstenbinder

Die gelernte Krankenschwester führt gleichzeitig als Vorleserin durch das Bühnenstück, das unerwartete musikalische Höhepunkte bietet. Wer wird nicht butterweich, wenn sich Carolin Böttcher im vierten Akt mit der Stimme einer Eiskönigin ihren Herzschmerz von der Seele singt. Ganz neu ist die Eigenproduktion von „Die Gräfin und die Biester nicht“. Die Uraufführung unter freiem Himmel wurde bereits im vergangenen Jahr gefeiert – allerdings mit begrenzter Zuschauerzahl. „Es wäre sündhaft nach einem Jahr Probenarbeit nur eine einzige Vorstellung zu geben. Deshalb legen wir in diesem Sommer noch einmal nach“, so Böttcher. Der Hof des Dorfgemeinschaftshauses kann etwa 75 Personen aufnehmen. Eintrittskarten gibt es keine. Einfach kommen – und staunen.

Von Frank Bürstenbinder