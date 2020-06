Theaterklause: Ein Stück Normalität mit Wigald Boning

Brandenburg/H

Die Theaterklause wagt den Schritt in die kulturelle Normalität und startet versuchsweise wieder Kulturveranstaltungen. Wenn auch unter freiem Himmel im Innenhof des Lokals. So wird es am kommenden Sonnabend, 13. Juni, einen Live-Auftritt von Wigald Boning und Jürgen Urig mit ihrem „Institut für Putzpoesie“ geben. „Hier finden Sie Reime über den Alltag für den Alltag. Die Themenliste natürlich auch sporadisch erweitert denn unser hehres Ziel ist es, dem Volk der Dichter und Denker hiermit das Dichten und Denken wieder näher zu bringen. Natürlich auch bald wieder live… so Corona es zulässt“, beschreibt es der Komiker Wigald Boning auf seiner Webseite.

Lange geplanter Auftritt

„Wir hatten den Auftritt der beiden lange geplant, er steht auch so in unserem Jahresprogramm, allerdings für den 11. Juni. Nun ist es der 13. geworden“, erzählt der Theaterklausen-Gastronom René Kolldehoff. „Wir hatten auch die ganze Zeit Kontakt zum Management der beiden. Von dort war zu hören, dass sie notfalls noch nicht einmal auf der vollen Gage bestehen, sondern sich auch mit den Einnahmen des Abends zufriedengeben. Ihnen ist das Wichtigste, endlich wieder live vor Publikum zu spielen.“

Dichten als Gemeinsamkeit

Boning beschreibt, wie die Verbindung mit Urig zustande kam: „Ich bin im besten Sinne ein Möchtegern-Dichter. Ich möchte gerne dichten, ja, ein Dichter sein. Zum einen, weil mich der Umgang mit Sprache erfüllt. Zudem ist das Dichten in unserer Ära eine Tätigkeit, der eher wenig Beachtung geschenkt wird, jedenfalls, wenn man’s mit der Praxis der Juroren in Promitanzwettbewerben, Virologenkönigen oder anderer Superstars vergleicht.“

Vor Publikum ist’s schöner

Er dichte im Geheimen, auf dem Display seines Handys, in der S-Bahn, und wenn’s gut läuft, verpasse er den Ausstieg an der richtigen Haltestelle. Klar, man könne auch in der Einsiedelei glücklich sein, aber noch schöner sei es, ein Publikum zu haben, ein Gegenüber, einen Partner in Crime.

Partner als Dominostein

Dieser sei „mein Jürgen, den ich seit Jahrzehnten kenne und lieb habe. Er ist meinem Dichter-Ich genug, als Anstoß, Spiegel, Dominostein, als Yin, Yang, Retter, Reiter oder Rächer. Aber wir führen eine offene Dichter-Ehe; Fühlen Sie sich, lieber Gast, bei uns zuhause, lassen Sie sich von Jürgen seine Banane kredenzen, von uns an die Wursttheke führen und den Bart kraulen“.

Samstag, 13. Juni 2020, Beginn: 17 Uhr, Reservierungen per E-mail unter info@theaterklause.com.

Von André Wirsing