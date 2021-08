Brandenburg/H/Pritzerbe

Von weitem sieht es wie ein Hausboot aus – es ist aber keines. Das Theaterschüff ist eine schwimmende Bühne. „Genossin Rosi“ hat das Wasserfahrzeug, auf dem sich am Samstag, 21. August 2021, am Salzhofufer in Brandenburg an der Havel der Vorhang hebt – mit einem Stück über ein strittiges Thema.

„Bibergeil“ dreht sich um einen Landwirt, der seine Not mit den Biberburgen und dem Stau des Flusses hat. Das Maisfeld droht abzusaufen, der Bauer dreht frei. Doch seine Tochter hat großes Verständnis für die Landschaftsgestaltung des streng geschützten Tieres. Der Konflikt eskaliert.

Szenenfoto aus dem Stück „Bibergeil“ des Theaterschüffs. Quelle: promo

Das Stück „Bibergeil“ beginnt am Samstag, 21. August 2021, um 19 Uhr. Am Sonntag, 22. August, bietet das Ensemble eine Audio-Ausstellung unter dem Motto „Aus der Fundkiste“. Zuhören kann man in der Zeit von 11 bis 15 Uhr. Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Theater am Fluss in der Stadt Brandenburg gastiert.

„Hinter den Fenstern“ heißt das Stück, das das Ensemble in Kirchmöser West zeigt – und zwar am 28. August 2021, um 19 Uhr. Es legt dann am Anglerheim an. Das Thema ist ebenso brandaktuell: Die letzte Dorfärztin geht in Rente, es droht die Schließung der Praxis. Da taut Start-Up-Gründer Raul auf, mit Video-Sprechstunden.

Die „Luise“ fährt am Theaterschüff vorbei. Quelle: Heiko Hesse

Das Theaterschüff fährt weiter flussabwärts. Am 3. und 4. September 2021 legt es an der Ablage in Pritzerbe an. Mit einer Premiere: Das Stück „Treue Hände III“ wird am 4. September um 19 Uhr in Pritzerbe uraufgeführt. Thema: Ostdeutschland nach dem Mauerfall, ein Land zwischen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen Goldgräberstimmung und Zukunftsangst. Die Audio-Ausstellung „Aus der Fundkiste“ kann man am 3. September von 16 bis 20 Uhr an der Ablage erleben.

Weiter geht die Fahrt nach Premnitz, Rathenow und Strodehne. In Wittenberge an der Elbe ist die schwimmende Bühne bereits im Juni gewesen. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.traumschueff.de

Das Programm des Theaterschüffs am Salzhofufer und am Anglerheim in Kirchmöser West. Quelle: Heiko Hesse

