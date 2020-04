Theatersommer auf dem Marienberg findet 2020 doch nicht statt

Brandenburg/H

„Das Open-Air-Festival auf dem Marienberg wird 2020 nicht stattfinden“, verkündete Donnerstag Brandenburger Kulturbeigeordneter Wolfgang Erlebach auf Nachfrage. Das Festival, das unter der Federführung des Brandenburger Theaters organisiert wird, sollte die Freilichtbühne auf dem Marienberg im August für zwei Wochen zu einem Treffpunkt für Interessierte der leichteren Muse werden lassen.

Das im Vorjahr erstmals organisierte Event fand seinerzeit regen Zuspruch. Noch am Montag hatte die Theatergeschäftsführerin Christine Flieger nach einigen Hin und Her erklärt, sie werde das Festival nicht absagen, bevor es eine klare Ansage dazu gebe, was denn im August als Großveranstaltung anzusehen sei.

Absagen auch in anderen Bundesländern

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Stadt Berlin auch längst ihre großen Events für diese Zeit abgesagt, die Bayern zogen mit der Absage des Oktoberfestes nach.

Oberbürgermeister Steffen Scheller stärkte seinem Kollegen Erlebach den Rücken: „Es geht ja nicht nur um die Veranstaltung auf dem Marienberg sondern auch die Konzerte an der Regattastrecke.“ Bis jetzt gelte die Regelung: Jede Veranstaltung sei extra zu beantragen und genehmigungspflichtig.

Er könne sich nicht vorstellen, dass man als Stadt derartige Veranstaltungen zu diesem Zeitpunkt bereits wieder gefahrlos besuchen könne. Für ihn stehe die Absage von größeren Veranstaltungen bis zum 31. August fest. Im Übrigen befinde sich die Stadt da ganz in einer Linie mit dem Land.

Harte Linie vom Land

Ministerpräsident Dietmar Woidke habe die Oberbürgermeister und Landräte dahingehend informiert, dass das Land derartige Veranstaltungen restriktiv behandeln wolle. Denn es liege auf der Hand: Bei Festen, Feiern, Konzerten und Tanzveranstaltungen schwinde mit jeder halben Stunde die Hemmschwelle und Bereitschaft voneinander Abstand zu halten und sich und andere zu schützen.

Insofern, so Scheller, könne es sich auch nicht vorstellen, dass die Stadt in absehbarer Zeit derartige Veranstaltungen genehmigen könne. Das gelte im Übrigen auch für Tanzveranstaltungen, egal ob man dabei Maske tragen wolle oder nicht.

Der Brandenburger DJ und Sänger Marco Lessentin hatte sich an Scheller mit der Idee eines Maskenballs gewandt, bei dem man, wie er hoffte, auch in Corona-Zeiten Party machen könne. Auf abwaschbaren Masken könne man sogar Musikwünsche schreiben. Den Maskenball wird vermutlich ein ähnliches Schicksal ereilen wie das Marienberg-Open-Air.

Verschiebung von Teilen der Auftritte ins Jahr 2021

Der Kultursommer 2020 sollte vom 7. bis 16. August stattfinden und wollte sich „als kulturelles Programm für die ganze Familie“ präsentier. Als kulturelle Höhepunkte auf der Freilichtbühne kündigte das BT „Das Dschungelbuch“ – ein eingekauftes Musical, sowie „Das Beste von Udo Jürgens“ in der Version von Sahnemixx an.

Dazu kam ein Konzert von Julia Engelmann, die man als Poetry-Slamerin kennt, und die schon 2019 nach einer Erkrankung nicht kommen konnte, weshalb ihr Auftritt ins Wasser fiel. Ein weiterer Haupt-Act sollte Auftritt der Band „The Sweet“ sein, die vor 45 Jahren in Deutschland Erfolge feierte.

Wie Erlebach nun sagt, werde das Theater versuchen die Auftritte um ein Jahr auf den Sommer 2021 zu verschieben.

