Brandenburg/H

Das fahrende Volk kommt in die Havelstadt. Doch die Theater-Leute reisen nicht mit dem Pferdewagen an sondern mit dem „ Traumschüff“ kommen sie über die Havel. Am 14. August macht das Theaterboot am Salzhofufer, unweit der Jahrtausendbrücke fest.

Das Traumschüff, ein schwimmende Wandertheater, ist seit Mitte Mai unterwegs. Nach der Tournee durch die Mecklenburgische Seenplatte ankerte die ungewöhnliche Bühne derzeit in Potsdam und wird am 10. August in Deetz festmachen und dort das Schauspiel „Bibergeil“ um 19 Uhr zeigen.

Schwimmendes Wandertheater

Die „ Traumschüff“ ist ein schwimmendes Wandertheater vor allem für den ländlichen Raum. Die dahinter stehende Theatergenossenschaft befasst sich inhaltlich mit den Blickwinkeln und Themen der jeweiligen Region und produziert ihre Stücke anhand von lokalen Recherchen und Interviews selbst. Daneben bietet das Traumschüff auch Konzerte, theaterpädagogische Arbeit und Gesprächsrunden an und öffnet ihre Bühne auch für Künstler, die aus der Stadt stammen.

Musik von Hier

In Brandenburg werden das am Mittwoch, 14. August um 19 Uhr „Anna & Shem“ sein. Das Duo ist über die Region hinaus bekannt. Mit Ihrem Album „Namasté“ gelang ein Brückenschlag zwischen Welten: Nicht nur einschlägige Mantra-Fan-Herzen schlugen höher, wie die Konzerte beispielsweise beim Kleinkunstfestival bewiesen. Anna und Shem verbinden traditionelle Mantren, spirituelle Inhalte in zeitgemäßem Singer/Songwriter-Genre. Seit einigen Monaten ist ihr zweites Album „Shambho“ erhältlich.

Anna und Shem haben 2018 ihr Debütalbum Namasté herausgebracht. Quelle: Foto: Jast

Die mobile Wanderbühne ist ein Katamaran, gebaut in Kooperation mit der Bauhaus Universität Weimar und der Schiffswerft Kiebitzberg. Jedes Jahr im Sommer tourt das Bühnenschiff „Genossin Rosi“ auf den Wasserwegen zwischen Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg und ist bis zu einer Woche an einem Ort.

Ort der Begegnung

Der Name ist Programm: Hier findet das Theater auf dem Wasser statt. Der Katamaran wird zur Bühne, während das Publikum es sich am Ufer gemütlich macht. Das Traumschüff­-Theater versteht sich als Ort der Begegnung, an dem Menschen aus verschie­denen gesellschaftlichen Gruppen miteinander in Austausch treten und ins Gespräch kommen können. Da das Schiff den Schauspielern als Unterkunft dient, sind sie auch nach den Veranstaltungen vor Ort, um mit ihren Gästen ins Gespräch zu kommen.

Drei Theatervorstellungen

Theater gibt es dann erstmals am Donnerstag, 15. August. Dann werden drei Schauspieler im Rahmen einer öffentlichen Schulvorstellung (Empfehlung ab 6 Jahren) das Stück „Planet Acasio“ zeigen. Zum Inhalt: Das Universum ist unendlich, heißt es. Da draußen gibt es Abermillionen Planeten und vielleicht leben dort lauter fremde Wesen? Was passiert, wenn wir plötzlich aufeinandertreffen? Zwei Himmelsreisende begeben sich auf eine waghalsige, lustige Reise durch die endlosen Weiten des Weltalls.

Wenn die Schleuse kaputt ist, fährt das Traumschüff auch schon mal auf dem Landweg, um den Spielplan einzuhalten. Quelle: Myriam Oosterkamp

Am Freitag, 16. August, wird um 19 Uhr das Stück Bibergeil von Nicola Schmidt gespielt. Das Stück passt in die Zeit und die Region. Zum Inhalt: Thomas, ein alleinerziehender Landwirt und ein Biber (mit vier Kindern) bewirtschaften dasselbe Maisfeld. Thomas sät den Mais, der Biber überschwemmt ihn. Dass Thomas das geschützte Tier nicht stören darf, sorgt für Frust. Thomas beschließt, dem Ärgernis ein Ende zu setzen und den nagenden Nachbarn erschießen zu lassen. Nur hat Thomas eine Tochter Kati. Die ist rebellisch und Tierschützerin. Eine Geschichte für jung und alt über Heimat, Macht, Natur – und das Leben mit dem Biber.

Tour auf dem Wasser geht in der Region weiter

Bevor das Traumschüff weiter schippert und dann in Strohdehne, Plaue und Pritzerbe ankert, wird am Samstag, 17 August um 19 Uhr, das Stück „Hinter den Fenstern“ gespielt. Dort geht es um ein Dorf in ländlichen Idylle, in dem die Einwohner alt werden. Die folgende Generation hat längst die Gegend verlassen. Nun wird auch noch die Dorfärztin in Rente gehen, natürlich ohne Nachfolge. Der Ort droht eine medizinische Versorgungswüste zu werden. Wäre da nicht Start-Up-Gründer Raul mit seiner „Arztpraxis von Morgen“ – einer App für Video-Sprechstunden!

Nähere Informationen zu der Tour erhält man auf der Traumschüff-Website unter https://www.traumschueff.de/

Von Benno Rougk