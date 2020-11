Brandenburg/H

Ein großer Teil der Verwaltungsangestellten des Brandenburger Theaters und des technischen Personals haben sich mit ihrer Unterschrift hinter die Geschäftsführerin Christine Flieger gestellt und eine von 34 festangestellten und freien Mitarbeitern unterzeichneten Brief verschickt. Dieser sei, so heißt es aus dem Theater, nicht von Flieger, sondern von zwei Mitgliedern des Betriebsrates initiiert worden.

Christine Flieger ist die Geschäftsführerin des Brandenburger Theaters. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Brief, der ans Ministerium, den OB und Fraktionen gerichtet ist, heißt es, die Unterzeichner „wollen mit diesem Schreiben eines klarstellen: wir distanzieren uns ganz ausdrücklich von den Aussagen des Orchestervorstandes und des designierten Chefdirigenten Olivier Tardy“. Der Chefdirigent und der Orchestervorstand würden aus Sicht der Unterzeichner „ein destruktives und spalterisches Verhalten an den Tag“ legen.

Olivier Tardy dirigiert die Brandenburger Symphoniker auf dem Burghof. Quelle: Heike Schulze

An diesem Mittwoch hatte der Chefdirigent Olivier Tardy erklärt, er könne nicht mehr mit der Geschäftsführerin des Hauses zusammenarbeiten und bitte um Auflösung seines Vertrages.

Die Differenzen zwischen Orchester und Geschäftsführung sind lange bekannt. Schon im Sommer beim letzten Konzert des scheidenden Chefdirigenten Peter Gülke war es zum Eklat gekommen, als der 86-Jährige vor Publikum der Hausleitung die Leviten las. Mehr als zwei Drittel der Mitarbeiter des Hauses haben den Brief nicht unterschrieben.

Peter Gülke, der scheidende Dirigent der Brandenburger Symphoniker. Quelle: Rüdiger Böhme

Insbesondere die Künstler, denen Kurzarbeit verordnet wird, wollen arbeiten. In Arbeit stehen Technik und Verwaltung, die im Brief schreiben: „Mit der Pandemie umzugehen ist die einzige Herausforderung, vor der wir im Moment stehen. Bis jetzt ist uns das sehr gut gelungen. Nicht zuletzt, weil alle Gewerke und die Verwaltung, die freien Mitarbeiter und sicher auch die Brandenburger Symphoniker immer sehr gut, konstruktiv und zielorientiert zusammenarbeiten.“ Sie würden keinen Grund sehen, die Zusammenarbeit mit Flieger als „unmöglich“ zu bezeichnen. Sie sei „für das Theater und seine Mitarbeiter da“.

Darüber hinaus habe sie „für jeden ein offenes Ohr und ist stets gesprächsbereit.“ Gülke, der an zahlreichen großen Theater gearbeitet hatte, nannte das BT einen weitgehend „kommunikationsfreien Raum.“

Schlammschlacht in der Presse

Die aktuell „einseitig geführte Schlammschlacht in der Presse“ falle negativ auf das gesamte Haus zurück, steht es weiter in dem Schreiben. Abschließend heißt es: „Wir Mitarbeiter, egal ob Techniker oder Einlasskraft, wir alle sind Kulturarbeiter. Wir alle geben unser Bestes, damit die Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne spielen oder musizieren können.“

Die Leistungen müssten aber getragen sein von unserer Arbeit vor und hinter der Bühne, in der Verwaltung oder im Foyer. Es sei „bedauerlich, dass weder der Orchestervorstand noch Olivier Tardy bereit sind, sich auf die Prozesse im Haus einzulassen und ein Wirgefühl und ein erfolgreiches Miteinander verhindern“.

Eine Kopie der Unterschriftenliste liegt der MAZ vor. Einige der Unterzeichner, hatten sich zuvor intern kritisch über die Geschäftsführung geäußert. Zum Stimmungswandel befragt, werden von den anonym bleiben wollenden Theatermitarbeitern mehrere Antworten genannt.

Frank Martin Widmaier. Quelle: privat

So wird die Sorge geäußert, der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier könnte als Intendant gestärkt aus dem Weggang Fliegers hervorgehen, andere, insbesondere aus dem Bereich der Techniker, loben Fliegers fürsorgliches agieren auf Augenhöhe. Ein anderer Unterzeichner meint: „Ich möchte ja nicht so enden wie Eva oder Frank.“ Beide langjährigen Mitarbeiter waren jüngst fristlos gekündigt worden. Zumindest bei Frank Jesko-Idler war die Kündigung in erster Instanz kassiert worden. Das Verfahren gegen Eva Sänger steht noch aus.

Der Brief macht deutlich: Das Brandenburger Theater ist seit Monaten tief gespalten und die Konflikte nehmen zu. Am Donnerstagabend traf sich der Theateraufsichtsrat mit Steffen Scheller, um Wege aus der Misere zu finden. Zuvor hatten sich mehrere Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker zu Wort gemeldet und von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) ein Machtwort gefordert, dass das „Theater im Theater“ beendet.

Politiker sind entsetzt und fordern Lösung

Am deutlichsten war die frühere Oberbürgermeisterin und MdB Dietlind Tiemann ( CDU), die der Geschäftsführerin Christine Flieger die Eignung für ihre Tätigkeit absprach und sich sorgte, dass der fortwährende Streit und Tardys Abgang das BT „in die Bedeutungslosigkeit stürzen“ würden.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser: „Das Publikum verlangt, dass alle am BT ihre Arbeit tun: Von der Theaterleitung über den Dirigenten und den Künstlerischen Leiter zu den Orchestermusikern und den Kräften in Technik und Verwaltung! Wir als SPD erwarten, dass der Wirtschaftsplan eine klare Teilung der Finanzen zwischen den Sparten garantiert. Oberbürgermeister Scheller muss das Theater zur Chefsache machen und ein Machtwort sprechen!

„Keine Zukunft mit Frau Flieger “

FW-Fraktions-Vize Nobert Langerwisch: „Ich sehe für das BT keine Zukunft mit Frau Flieger an der Spitze. Ich finde die Idee eines Intendanten Olivier Tardy mit einem künstlerischen Leiter Martin Widmaier an der Seite und ein Geschäftsführer, der sein Handwerk versteht, ziemlich gut.“

Afd-Fraktionschef Axel Brösicke: „Unglaublich traurig. Durch das Theater im Theater wird der nächste Dirigent vergrault. Wenn Tardy jetzt wirklich geht, kommt nie wieder ein namhafter Dirigent nach Brandenburg. Schade für unsere herausragenden Symphoniker.“

Von Benno Rougk