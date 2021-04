Theatervorhang bleibt weiter geschlossen

Brandenburg/H

In Vorwoche informierte Diane Merten von der Theaterdisposition erstmals und noch intern, dass das „Brandenburger Theater pandemiebedingt bis Ende Mai den Spielbetrieb einstellt.“ Auf Nachfrage bei Frank-Martin Widmaier, dem künstlerischen Leiter der BT, wurde die Info Dienstag offiziell bestätigt.

Die Eindämmungsverordnung untersage „den Publikumsverkehr oder das Proben mit Laiengruppen. Wegen der Inzidenzwerte haben wir uns nun schweren Herzens dazu entschieden, den Vorstellungsbetrieb weiterhin auszusetzen“, so Steffan Drotleff von der Pressestelle.

Widmaier hat „starke Zweifel“, dass das Haus in der Grabenstraße vor der Sommerpause Ende Juni noch öffnet. „Ich hoffe jetzt auf Outdoor“, also Theater außerhalb von Räumen, um „unseren Kulturauftrag umzusetzen. Man kann uns nicht noch zwei Monate wegschließen.“

Keine Bärenfalle in der aktuellen Spielzeit

Tatsächlich war in der fast abgelaufenen Spielzeit im mit gut sieben Millionen Euro subventionierten Haus wenig zu sehen. Bis zuletzt hatte Widmaier gehofft, das Theaterstück „Bärenfalle“ des Potsdamer Poetenpacks vor Publikum zu zeigen, nach der theaterinternen Premiere Anfang Februar. „Das wird wohl erst zur kommenden Spielzeit“, klagt Widmaier. Doch ohne Höhepunkt will er sein Publikum nicht entlassen.

Wie berichtet, will er als Regisseur das Erfolgsmusical „Jesus Christ Superstar“ auf eine Open-Air-Bühne bringen. Wo und mit wem, will er erst verraten, „wenn es spruchreif ist.“ Doch das Konzept stehe. Benötigt würden 19 singende Darsteller und elf Musiker und „relativ einfache Bühnenmittel, mit denen wir dann unsere Eigenproduktion in der nächsten Spielzeit auch ins Haus bringen können“, sagt er.

Zusammenarbeit mit Kulb gelobt

120 000 Euro wird die Produktion kosten: „Das ist sehr kostengünstig.“ Die Vermutung, dass angesichts andauernder Kurzarbeit des Orchesters und fehlender Ausgaben für Freie die Kassen prall gefüllt seien, will Widmaier „so nicht sagen.“ Gleichwohl schaue er optimistisch auf die neue Spielzeit. „Die Zusammenarbeit mit dem Orchesterdirektors Christoph Kulb und mir klappt wunderbar“, das Fehlen eines Chefdirigenten würde man so kompensieren.

Freiwillig arbeitete dem Vernehmen nach ein Teil der Musiker aktuell und spielte trotz Kurzarbeit ein Konzert ein, dass dann im Lokal-TV ausgestrahlt werden soll.

Auch wenn geräuschlos eine Lenkungsgruppe am Entwurf einer neuen Theaterstruktur im Auftrag von OB Steffen Scheller arbeitet, sieht sich Widmaier bestätigt: „Mein Konzept liegt vor. Dass, was ich aufgebaut habe, entspricht dem Wunsch von Herrn Scheller.“

Streit nicht ausgestanden

Bekannt ist, dass in der Folge des Streits mit ihm und der Geschäftsführerin Christine Flieger der frisch gewählte Chefdirigent Olivier Tardy eine Zusammenarbeit mit den beiden abgelehnt und eine Vertragsunterzeichnung für ein Jahr ausgesetzt hatte. In dieser Zeit soll die renommierte und in verzwickten Theater-Lagen erfahrene Kultur-Beratungsfirma Metrum einen Vorschlag für eine personelle und inhaltliche Neuaufstellung erarbeiten.

Das sei auf einem guten Weg, weiß Widmaier, der Mitglied der Lenkungsgruppe ist. In acht Wochen würden die Ergebnisse der Berater spruchreif sein. Dann werde man sehen, „was der Gesellschafter macht. Nicht jeder Rat der Berater muss ja dann sofort und vollständig umgesetzt werden.“

Lösungsansätze noch geheim

Scheller, der künftig den Vorsitz im BT-Aufsichtsrat übernehmen will, hatte vor Monaten erklärt, er halte die Struktur mit einem Intendanten und einer kaufmännischen Geschäftsführung für sinnvoll. Ob das Metrum-Chef Peter Gartiser so sieht, wird sich zeigen. In der Vorwoche soll Gartiser OB Steffen Scheller, Christine Flieger und Cerstin Gerecht vom Kulturministerium über seine Empfehlungen informiert haben, bevor er die Lenkungsgruppe zum Zwischenstand informierte. Donnerstag tagt der Theateraufsichtsrat, dort könnten Details bekannt werden.

Zu Beginn des Beratungsprozesses im Februar hatten Gartiser und sein Team die unübersichtlichen Strukturen am Haus, die fehlende strategische Ausrichtung und die daraus resultierenden Probleme für das Betriebsklima und die Führung als Teufelskreis ausgemacht, der die Arbeit am BT lähme und für ein „sehr, sehr schlechtes Klima“ sorge.

„Ich werde mich nicht selbst besetzen“, sagt Widmaier auf die Frage, ob er Intendant werden wolle. Aber sollte die Intendanten-Lösung ins Gespräch gebracht werden, „bin ich offen und glaube, dass ich mit meiner Bilanz die Chance habe, meine Ideen dann auch umzusetzen.“

Von Benno Rougk