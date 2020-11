Mötzow

Von Gelbgrün bis Feuerrot leuchten die sanften Erhebungen der Neuen Weinberge und des Langmathenbergs. Tausende Heidelbeersträucher haben ihr Herbstkleid angelegt und sorgen für einen Hauch Indian Summer zwischen Beetzsee, Fuchsbruch und Havel. Wie auf Schnüre gereiht, ziehen sich die quer zu den Hängen angelegten Pflanzen durch die Landschaft. Getrennt sind die Reihen durch mit sattgrünem Gras bewachsene Fahrgassen, die den Pflückern zur Erntezeit ein leichteres Arbeiten und Kleintraktoren bequeme Durchfahrten ermöglichen. Mit vier Jahren ist die Plantage noch jung. 2019 wurden die ersten Früchte geerntet. Noch einmal so viel Zeit dürfte vergehen, bis die Sträucher ihren vollen Ertrag liefern. Bis zu zehn Tonnen der blauen Früchte können es dann je Hektar sein. Doch so weit soll es nicht kommen.

Alles soll weg

Um die Heidelbeeranlagen in den Gemarkungen von Brandenburg und Klein Kreutz ist ein erbitterter Streit ausgebrochen. Noch nie ist bisher ein Landwirt in der jüngeren Geschichte der Havelstadt dazu verdonnert worden, seine Kulturen zu vernichten. Heinrich Thiermann hat es schwarz auf weiß. Bis zum 1. März 2021 ist dem als Pächter der Domstiftsgüter Mötzow und Grabow bekannten Landeigentümer aufgegeben, alle Heidelbeerpflanzen zu entnehmen. Auch müssen alle Zäune, Aufbauten und Wasserleitungen verschwinden. Selbst eingebrachter Torf, Rindenmulch und andere Substrate sind zu beräumen. Wo jetzt eine begehrte Sonderkultur wächst, soll wieder Acker werden. Mit Mais und Getreide im Wechsel. So will es die Untere Naturschutzbehörde in einer „Ordnungsbehördlichen Verfügung“, die der MAZ vorliegt.

Heidelbeeren sind als gesundes und regionales Produkt gut nachgefragt. Quelle: Victoria Barnack

Für Deutschlands größten Spargelbauern ist das konsequente Handeln der Stadtverwaltung nicht nur ein symbolischer Schlag in die Magengrube. Mit einer Rodung der Anlagen würde die zu Thiermanns Firmengruppe gehörende Spargelhof Beelitz GmbH richtig viel Geld verlieren. Es geht um 35 Hektar auf drei Flurstücke, die mit rund 100 000 Sträuchern bepflanzt sind. Dazu kommen kilometerlange Einfriedungen, Wasserleitungen und Tiefbrunnen. Bei Investitionskosten von rund 40 000 Euro je Hektar würde im Namen des Naturschutzes ein wirtschaftlicher Schaden von über einer Millionen Euro angerichtet werden. Die Ertragsausfälle in den nächsten 20 Jahren nicht einberechnet. Ist das noch verhältnismäßig?

Heinrich Thiermann gehören die Flächen, auf denen die umstrittenen Heidelbeeren wachsen. Quelle: Christian Griebel

Almut Inselmann hat die Verfügung ausgearbeitet. Die Sachbearbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde räumte auf Nachfrage ein, dass es schade um die Heidelbeeren sei. Immerhin werde eine erhebliche Investition zunichte gemacht. Doch ein milderes Mittel gebe es nicht, weil alle Arbeiten ohne die erforderlichen Zulassungen erfolgt seien. Eine Duldung würde eine Ungleichbehandlung anderer bedeuten. „Es hat zwar im Vorfeld Abstimmungen, Verhandlungen und Nachforderungen gegeben. Doch immer war alles schon gemacht worden, was noch nicht genehmigt war. Am Ende war die Anlage bepflanzt und eingezäunt“, berichtet Inselmann. Wo ist das Problem mit den Heidelbeeren?

Unter Schutz

Die Flächen sind zum Teil nicht nur mit einem Schutzstatus überzogen. Zum Beispiel Landschaftsschutzgebiet, Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat). Die Untere Naturschutzbehörde sieht in der Änderung der Nutzungsart von Acker zu einer Sonderkultur einen unzulässigen Eingriff in den Naturhaushalt und in das Landschaftsbild. Die Pflanzdämme, die Bewässerung, die künstliche Versauerung des Bodens mit Schwefel und die Verdichtung des Bodens durch Wirtschaftswege würden Lebensräume für Tiere und Pflanzen gefährden. Die Einfriedungen würden die Lebensräume der Tierwelt zerschneiden. Für Inselmann alles Verstöße gegen das Naturschutzrecht. Selbst wenn eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragt worden wäre, hätten voraussichtlich keine Gründe für eine Befreiung vorgelegen, wird in der Verfügung argumentiert.

Ohne künstliche Wasserversorgung geht es bei den Sonderkulturen nicht. Zum Einsatz kommen Schläuche für die Tröpfchenbewässerung am Boden oder Hochsprenger bei Frostgefahr für die Blüten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Flächennutzer sehen die Sache naturgemäß anders. Ein Potsdamer Rechtsanwaltsbüro fordert in einem Widerspruch die Aufhebung der Verfügung. Auf 18 Seiten begründen die Juristen warum keine erheblichen Beeinträchtigungen zu befürchten sind. Auch sei die Nutzung von Ackerland zum Heidelbeeranbau kein Eingriff im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. „Von außen betrachtet bleibt ein landwirtschaftlich genutztes Feld ein landwirtschaftlich genutztes Feld“ heißt es in dem Widerspruch. Auch Umweltgutachter Frank Schulze sieht in seiner schon 2017 vorgelegten Verträglichkeitsprüfung keine wesentlichen Probleme bei dem Standort, weil dieser ohnehin früher intensiv landwirtschaftlich genutzt worden sei.

Blüten sind Bienenweide

Bei einem Lokaltermin bestätigten Produktionsleiter Max Schäfer und Qualitätsmanagerin Stephanie Hinz der MAZ die Auffassung der Anwälte, wonach die noch grünen Triebe der Heidelbeere im Winter den Raupen zahlreicher Falterarten als Futterquelle dienen würden. „Außerdem sind die Blüten eine wichtige Futterquelle für Bienen und Hummeln. Wir sichten eine zunehmende Zahl von Feldlerchen. Für Greifvögel werden noch Sitzkrücken montiert“, sagte Hinz der MAZ.

Auf diesem freigehaltenen Streifen kann Wild die Seiten wechseln. Quelle: Frank Bürstenbinder

Schrittweise wollen die Heidelbeer-Bauern die Anlagen auf Klein Kreutzer und Brandenburger Gebiet in die Bio-Produktion überführen. Das bedeutet unter anderem den Einsatz weniger und nur noch biologischer Pflanzenschutzmittel. Nicht verzichtet werden kann auf die Einzäunung. „Dabei geht es weniger um befürchtete Diebstähle als vielmehr um den Schutz der Anlage vor Wildverbiss“, erklärt Produktionsleiter Schwarz. Für Wild haben die Plantagenbetreiber einen rund zehn Meter breiten Streifen unbewirtschaftet gelassen, durch den Tiere zwischen Fuchsbruch und offener Feldmark wechseln können. Ob sich bald der letzte Winter über die Heidelbeersträucher legt, wird das Widerspruchsverfahren oder nötigenfalls der Klageweg zeigen.

Von Frank Bürstenbinder