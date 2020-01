Tiefstand zum Jahresende: 7,6 Prozent Arbeitslose

Brandenburg/H

Von einer hervorragenden Bilanz für 2019 spricht Jobcenter Geschäftsführer Michael Glaser an diesem Freitag in Brandenburg/Havel. Er hat ausgerechnet, dass die durchschnittliche Arbeitslosigkeit in der Stadt im vergangenen Jahr bei 8,1 Prozent gelegen hat.

Bezogen nur auf die vergangenen vier Monate liege die Durchschnittsquote sogar unter 8 Prozent. Etwas unerwartet kommt das abermalige Rekordtief im abgelaufenen Dezember.

Arbeitsagentur und Jobcenter vermelden eine Quote von 7,6 Prozent, so wenig wie noch nie in Brandenburg/Havel. Hinter dieser Zahl stehen rund 2800 arbeitslose Brandenburger, darunter etwas mehr als 1100 Frauen.

Langzeitarbeitslose werden weniger

Für den insgesamt positiven Trend auf dem lokalen Arbeitsmarkt im gesamten Jahr machen Michael Glaser und die Brandenburger Agenturleiterin Petra Kaden als Gründe die gute Konjunktur und die Bevölkerungsentwicklung in der Stadt aus.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betreffe auch Frauen, Jugendliche und Langzeitarbeitslose, berichtet Petra Kaden. Dass deren Zahl zum fünften Mal hintereinander in der Stadt deutlich unter 1000 liegt, wertet Glaser als besonders erfreulich.

Im Vergleich zu 2015 gebe es inzwischen 1290 Langzeitarbeitslose weniger. Damals, als Stadt- und Arbeitsverwaltung einen Aktionsplan zur Senkung der Arbeitslosigkeit in der Stadt verkündet hatten, lag die Quote um annähernd vier Prozent höher als im vergangenen Dezember.

Keine saisontypische Verschlechterung

Eine Prognose für den lokalen Arbeitsmarkt 2020 möchte der Jobcenter-Chef noch nicht abgeben. „Aber wir werden den Trend von 2019 so nicht fortführen können“, sagt er. Einen Aufbau von neuer Beschäftigung erwartet er eher nicht.

Die abermalige Senkung der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent im Dezember führen Kaden und Glaser maßgeblich auf den noch milden Winter zurück, sodass keine saisontypische Verschlechterung zu verzeichnen sei.

Weniger Flüchtlinge arbeitslos

Die Arbeitslosigkeit von in der Stadt lebenden Ausländern ist der amtlichen Statistik geringfügig gestiegen. Ausländer sind dabei nicht mit Flüchtlingen gleichzusetzen, die aus Ländern wie Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran und Syrien nach Brandenburg gekommen sind. Deren Problem mit Arbeitslosigkeit ist seit September 2018 statistisch sogar gesunken.

Von Jürgen Lauterbach