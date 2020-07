Brandenburg/H

Nächster Anlauf für den lange geplanten Neubau am Gorrenberg: Seit 20 Jahren bereits befindet sich das 900 Quadratmeter große Grundstück an der Ecke Wollenweberstraße im Besitz von Dietlind und Klaus-Peter Tiemann (beide CDU).

Lange Nutzung als Parkplatz

Klaus-Peter Tiemann Quelle: Jacqueline Steiner

Anzeige

Zuerst wurde die Fläche, die von der Stadt, der Wobra und Privaten zusammengekauft wurde, als Parkplatz genutzt hinter dem Firmensitz des von Klaus-Peter Tiemann gegründeten TV-, Telekommunikations- und Internetanbieters RFT. 27 Stellplätze gab es hier. 2008 lief die Genehmigung der Kommune für diese Zwischennutzung aus. Doch die von Dietlind Tiemann zu dieser Zeit geleitete Verwaltung versäumte es, die Eigentümer an ihre Bauverpflichtung zu erinnern. Erst 2013 kam wieder Bewegung in die Sache, nachdem die Bündnisgrünen öffentlich nachgefragt hatten.

Weitere MAZ+ Artikel

Erste Entwürfe 2015

Anfang 2015 und im Sommer 2017 stellten Klaus-Peter Tiemann und sein Architekt Uli Krieg Entwürfe für den Neubau vor. Ende 2017 reichte Bauherr Tiemann den Bauantrag ein. „Im Februar 2018 hieß es aus der Verwaltung, es dauere nur noch wenige Tage bis zum positiven Bescheid. Tatsächlich kam die Baugenehmigung aber erst am 21. Dezember 2018.“

Überteuerte Angebote

2019 schließlich sei das Boom-Jahr in der Baubranche gewesen, plötzlich wollten alle bauen, die Kapazitäten wurden knapp und vor allem teuer. Krieg schrieb auftragsgemäß alle Leistungen zusammen als Generalunternehmung aus, es kamen auch Angebote. „Doch die Preise waren durch die Decke gegangen, damit hätte sich der Bau überhaupt nicht gerechnet. Das wäre über die Mieteinnahmen gar nicht refinanzierbar gewesen“, klagt Tiemann. Auch zinsgünstige Kredite hätten diese Finanzlast nicht aufgewogen.

Zum Verkauf offeriert

„Im kleinen Bekanntenkreis“ habe er das Projekt schließlich zum Verkauf angeboten, „es gibt ja Projektentwickler, die das Geschäft täglich erledigen und womöglich auch eigen Baufirmen haben“. Sie hätten es möglicherweise wirtschaftlicher realisieren können. Es fand sich aber auch keiner, der die Investition von mehr als drei Millionen Euro stemmen wollte.

Gerüchte bleiben bestehen

Also nahm Tiemann sein Verkaufsansinnen zurück, allerdings halten sich immer noch die Gerüchte, er wolle sich von dem Vorhaben trennen. Dem widerspricht der Bauherr: „ Uli Krieg hat bereits alle Gewerke einzeln ausgeschrieben, das Unternehmen für die notwendigen Bohrpfähle haben wir schon binden können.“

Experten für Pfahlgründung

Tatsächlich handelt es sich um ausgewiesene Spezialisten: Das bundesweit tätige Unternehmen Pfahl-König hat unter anderem in Brandenburg an der Havel bereits die alte Burgmühle sowie das neue Schiller-Quartier auf sichere Füße gestellt. „Ich wollte unbedingt ein Unternehmen, das im so genannten Verdrängungsverfahren die Bohrpfähle im Boden herstellt. Das ist erschütterungsarm und schützt die benachbarten Häuser.“

Schlechte Erfahrungen

Bei einem früheren Errichten eines Wohn- und Geschäftshauses in der Kurstraße hat die im Besitz von Dietlind Tiemann befindliche Firma Trend Bau GmbH schlechte Erfahrungen mit dem reinen Bohren gemacht, weil Risse am Nachbargebäude auftraten. Das soll nun vermieden werden.

Mit der gesplitteten Ausschreibung verbunden ist die Hoffnung auf realistische Baupreise in den einzelnen Gewerken.

Baubeginn noch 2020

So soll das Gebäude nach den Plänen des Archhitekten aussehen. Quelle: Uli Krieg

Noch in diesem Jahr sollen am Neubau die Pfähle gesetzt und darauf Betonstreifen verankert werden. Diese tragen dann die Bodenplatte. Die Stützen erstrecken sich noch auf das „Erdgeschoss“ – ein verkleidetes Luftgeschoss, in dem 14 Parkplätze angeordnet werden. Darüber kommt ein zweieinhalbgeschossiger Bau mit acht Maisonette-Wohnungen und einer kleineren Gewerbeeinheit. Das Ganze soll dann im kommenden Jahr fertig sein. Auch hält der Unternehmer an seinem Plan fest, hier das erste Gigabit-Haus der Stadt anzubieten, also eine Internet-Bandbreite von 1000 Megabit je Sekunde. „In wenigen Jahren werden wir Millionen Smarthome-Anwendungen haben. Da braucht es ein leistungsstarkes Netz.“ Das bietet er ja selbst an.

Miete noch nicht kalkuliert

Alle Wohnungen sollen vermietet werden, zur Höhe der künftigen Kaltmiete hält sich Tiemann noch bedeckt: „Wir können nicht seriös kalkulieren, bevor wir alle Ausschreibungen durch haben. Erst müssen wir die genauen Baukosten ermitteln. Architekt Uli Krieg sagt, in der Innenstadt werden derzeit schon Quadratmeter-Mieten von zwölf Euro aufgerufen.“

Von André Wirsing