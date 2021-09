Tier in Not: Brandenburger retten Waschbären aus der Mülltonne

Brandenburg/H

Mit Angst in den Augen liegt ein Waschbär am Mittwochmorgen auf dem Boden einer Mülltonne. Mieter hören in der Sankt-Annen-Straße Geräusche und wundern sich, wo das Klappern herkommt. Als sie den Abfallbehälter öffnen, sehen sie ein hilfloses Tier mit einem Problem.

Anfassen verboten

Der Waschbär liegt seit Stunden in der Tonne. Er hat es sich mit den Resten von Gurken, Zucchinis und Kürbisstücken gemütlich gemacht, kann sich aber nicht befreien. Mehrere Brandenburger wissen zunächst nicht, was sie tun sollen. Sie zögern, zücken ihr Smartphone und googeln.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bodo Rudolph vom Naturschutzbund (Nabu) kennt solche Situationen und hat Tipps. „Wenn Menschen einen Waschbären finden, sollten sie ihn auf keinen Fall einfach anfassen. Die Tiere haben spitze Zähne und scharfe Krallen. Sie sind Allesfresser, die für Verletzungen sorgen können. Sie erkennen uns nicht als Freunde. Trotzdem müssen sie raus aus der Gefahrenzone, denn für den Waschbären ist die Mülltonne wie ein Gefängnis“, sagt er der MAZ. Bodo Rudolph empfiehlt Passanten, die untere Jagdbehörde der Stadt anzurufen

Kaum natürliche Feinde

Waschbären fühlen sich in Brandenburg an der Havel pudelwohl. Sie haben kaum natürliche Feinde, weil Menschen ihre Gegner wie Rotluchse und Kojoten fast ausgerottet haben.

Waschbären nisten sich oft in Baumhöhlen, Scheunen und Speichern, aber auch in verlassenen Grundstücken mit Gartenlauben und geschützten Räumen ein. Krugpark-Leiterin Andrea Kausmann ist Expertin für Wildtiere.

Dieser Waschbär frisst im Krugpark Bananenstücke. Quelle: Annika Jensen

Immer mehr Waschbären

Sie macht klar, dass Waschbären die Abfälle von Menschen lieben. „Er ist ein wirklich geschicktes Tier, kann mit seinen Pfoten zugreifen und hat kein Problem, Mülltonnen zu öffnen. Natürlich sind sie auch bequem. Wenn die Tiere im Müllcontainer Pizza finden, sind sie nicht abgeneigt“, sagt sie.

Andrea Kausmann kennt sich mit Waschbären aus. Quelle: André Großmann

Andrea Kausmann stellt fest, dass die Zahl der Waschbären in den letzten Jahren explodiert ist. „In den Städten und im bewohnten Bereich kann der Waschbär nicht bejagt werden. Ich habe nicht die Hoffnung, dass sich die Lage schnell verbessert“ , sagt Kausmann. Im Landkreis Potsdam-Mittemark gab es im Sommer 2020 sogar Diskussionen über eine Abschussprämie für Jäger von Waschbären.

Happy End im Gebüsch

Der Waschbär in der Sankt-Annen-Straße liegt noch nach Stunden zwischen den Abfällen im Mülleimer. Er blickt nach oben, bis ihm Mieterin Andrea Weers hilft. Sie nimmt die Mülltonne, kippt sie an und legt den Abfallbehälter auf den Boden.

„Jedes Tier in Not sollte gerettet werden“, sagt die Brandenburgerin. Der Waschbär sieht sich zwei bis drei Sekunden um und rennt dann sofort in die Freiheit. Er ignoriert drei auf dem Boden liegende Pflaumen und versteckt sich anschließend sofort im Gebüsch.

Bodo Rudolph ist froh über das Happy End. „Wenn Menschen Tiere befreien, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, haben sie alles richtig gemacht“, sagt er.

Info: Wer einen Waschbär findet, sollte sich unter 03381/583207 bei der Unteren Jagdbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel melden.

Von André Großmann